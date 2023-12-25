台南機車直接左轉 擴大試辦再增5路段

台南市政府選定單向兩車道內側仍禁行機車道路，試辦不強制機車兩段式左轉績效良好，將從30日起增加5路段擴大試辦取消內側車道禁行機車及不強制機車兩段式左轉，保留待轉區。

台南市政府交通局長王銘德今天透過新聞稿表示，10月28日起首先試辦中正路、府前路取消內側車道禁行機車及不強制機車兩段式左轉，依據試辦首月事故數據分析，交通肇事死傷事故件數29件，較去年同期40件減少27%、也比去年每月平均39.1件減少25.8%。

王銘德指出，其中機車涉入事故件數28件，與去年同期36件比較減少22%、與去年每月平均35.6件比較減少21.3%。另外，肇事原因涉及機車直接左轉事故2件，肇事原因則都是因為機車在最外側車道直接左轉（俗稱鬼切）。

王銘德指出，為擴大蒐集不同行政區試辦數據及兼顧標線調整施工能量，分批逐步擴大試辦，永康區大灣路、富強路一段已納入試辦路段，12月30日起將再針對北區、東區、南區、安平區及安南區單向兩車道路段各擇1條。

王銘德說，新增試辦路段將包括北區公園路（湯德章公園-公園路1092巷）、東區崇學路（東門路-崇明路）、南區新興路（新興路533巷-新興東路）、安平區文平路（慶平路-健康路）及安南區安和路四、五段（安和路四段538巷-北安路口），道路總長8.2公里，共計113處路口。

王銘德指出，試辦措施同樣為取消內側車道禁行機車及路口不強制兩段式左轉，並同時保留原兩段式左轉待轉區，供習慣兩段式左轉駕駛人繼續使用。

交通局提供資料指出，南區新興路在中華西路至新興路533巷間為單向3車道、最內側車道禁行機車路型，暫不在這次試辦路段範圍內，為了避免銜接路段機車誤駛至最內側禁行機車車道，交通局將研議重新調整車道配置，新增附加式左轉專用車道，待調整後再開放機車行駛內側車道及利用左轉車道、左轉時相左轉。

交通局並提醒用路人，試辦期間逐步開放路段，汽、機車駕駛人應特別注意用路行為改變，機車在變換車道前應提早使用方向燈並注意後方來車，選擇在路口直接左轉的騎士，應提前變換到內側車道再左轉，選擇兩段式左轉騎士仍可行駛於外側車道，進入待轉區待轉。