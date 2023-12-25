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阿里山林鐵111週年慶 栩悅號新北門站亮相吸睛

中央社／ 嘉義市25日電

阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天在新「北門車站」慶祝林鐵通車111週年，以林鐵舊車廂改裝的「栩悅號/VividExpress」亮相，進站時吸引鐵道迷搶拍、登車體驗。

農業部林業及自然保育署長林華慶、阿里山林業鐵路及文化資產管理處長黃妙修、嘉義市長黃敏惠、民進黨立委王美惠及在地民意代表、文史工作者、鐵道迷等今天齊聚阿里山林鐵原北門驛對面麗星飯店1樓整修的新「北門車站」，慶祝林鐵通車111週年，並一睹「栩悅號」的風采。

林華慶致詞表示，2018年成立林鐵及文資處為阿里山林鐵全線通車努力，除打通崩塌路段，並調查、研究全線各場站進行符合文資法的修復。

此外，還全新打造檜木車廂「福森號」及用舊列車改造的「栩悅號」優化乘車體驗，將提供郵輪式列車服務，並徵求民間專業團隊經營，希望讓阿里山鐵路全線重新通車時，軟硬體服務也能接軌國際，吸引更多外國旅客。

至於是否推動阿里山林鐵登錄為世界遺產，林華慶說，這是一條很長的路，因為牽涉台灣國際外交地位，林業署會持續充實林鐵的內涵，包括場站復舊、安全提升、升級搭乘體驗等，相信未來會水到渠成。

林鐵及文資處長黃妙修表示，「栩悅號」是林鐵百年來首輛以生態為主題設計改裝列車。改裝過程以安全為首要，車廂內包廂席、瞭望席等巧思空間設計，配置旋轉座椅可依喜好調整角度欣賞窗外風景，兼顧旅客舒適度及機能性，預計明年4月正式營運。

黃妙修說，慶祝活動還播映「來自世界好友溫暖祝福」影片，包括日本黑部峽谷鐵道、英國威爾普蘭菲爾鐵路（Welshpool and Llanfair Light Railway,W&LLR）等姐妹鐵道，以及澳洲普芬比利鐵路（Puffing Billy Railway）等，跨越地理隔閡捎來的深厚祝福。

阿里山 鐵道迷 文化資產

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