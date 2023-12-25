影／氣溫驟降…雲林台西虱目魚凍死 魚屍累累慘況曝

雲林沿海地區三天前氣溫驟降至約10度，今天雖然稍微回升1至2度，但魚塭內的虱目魚仍不敵酷寒被凍死，養殖業者、台西鄉民代表陳文求指出，目前估算凍死的數量逾1萬台斤，未來幾天氣溫再回升，數量可能還會上升，已通報相關單位；縣府農業處呼籲養殖業者加強魚塭防寒措施。

中央氣象署發布低溫特報指出，受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率，其中雲林縣為黃色燈號（寒冷）警示地區，尤其台西地區幅員廣闊，寒冷的強風直襲而入，甚至出現約10度的低溫。

陳文求表示，氣溫驟降或突然升高都容易造成虱目魚死亡，台西地區近2天氣溫約11、12度，造成許多虱目魚插土凍傷，今天上午太陽一露臉，氣溫回升到約13、14度左右，大量虱目魚即翻肚死亡，他在巡池時就發現許多水面都飄滿了魚屍，慘不忍睹，初步估計死亡量超過1萬台斤，未來氣溫如果持續上升，魚死量可能還會增加。

養殖業者趁虱目魚凍傷時緊急捕撈，今天魚塭區到處可見業者搶收撈魚，直呼快「撈到手軟」；虱目魚和文蛤混養，扮演重要的清道夫角色，專吃水中的藻類，業者說，在於凍死後要馬上補充魚苗，否則池中藻類過多，會影響池底文蛤的生長，造成二度傷害。

農業處表示正在彙整沿海地區各公所申報的魚損情形，由於目前氣溫仍低，呼籲養殖業者務必加強防寒措施，於漁塭北側搭蓋防風棚、加強越冬溝保溫、防寒及加溫工作。