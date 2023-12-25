影／台南大學師生研發成果 AI相關與在地連結吸睛
台南大學今天舉辦「112年度師生研發成果發表會」，校長陳惠萍帶領師生團隊分享AI代言系統與音樂輔具、反霸凌電腦遊戲「紅花日記」、「首部台版生成式AI機器人」等多項AI相關與在地連結研發成果。
資工系教授李健興團隊研發「首部台版」生成式AI智慧人機共學「女媧台語生成式AI機器人」，提升AI發展與實際應用。
特教系林千玉教授、資工系李建樹教授老師團隊，研發AI代言系統與音樂輔具，為總統教育獎得主莊馥華設計生動有趣的音樂輔具，運用AI嘴型辨識系統，讓馥華可不需擺動頭部，改用嘴型來打字，更方便輸入文字。
數位系教授莊宗嚴指導學生開發社會議題電腦遊戲「紅花日記」，以生成式AI文字劇情冒險遊戲，融合校園霸凌、網路霸凌、家庭情勒議題，讓玩家能從遊戲中培養同理心省思，榮獲教育部U-Start 創新創業計畫50萬元創業金。
經管系教授蕭詠璋指導學生，為台南偏鄉及交通不便區域規畫旅遊行程，增加地方觀光及就業機會，獲2023台南市「跨域人才 升級未來」創新創業競賽地方創生組第三名。藝術學院長高實珩、戲劇系教授王婉容分享藝術學院師生投入在地跨域創新成果。
綠能系教授傅耀賢分享研發太陽能板完全回收技術，他成立南大衍生事業鴻躉公司，提供太陽板回收設備與技術服務。這項創新綠能科技吸引多國廠商接洽合作，並榮獲「2023 亞洲指標新創展會ESG & Green Tech獎」、「2023台灣創新技術博覽會淨零科技」獎。
活動先由音樂學系學生演奏歡樂聖誕歌曲。校長陳惠萍表示，南大師生同仁努力持續追求卓越與永續發展，優質辦學成果獲高等教育深耕計畫累計補助超過3億元；各項計畫及產學合作總經費近5億元；師生在各領域表現傑出，屢獲佳績。
陳惠萍說，南大一直致力卓越永續發展，師生屢獲各獎項：例如理工學院及環生學院5位教師榮登全球前2%科學家，今年戲劇系林玫君教授獲「教育部藝術教育貢獻獎」教學傑出獎、體育學系蔡宗信教授獲「教育部體育署學校體育傳炬獎」活動貢獻獎。同學在各領域展現才華、獲國內外獎項肯定，這不僅是師生個人榮耀，更是南大的驕傲，感謝大家參與，南大將持續努力，發揮創新研發能量，貢獻社會，「讓更多人看見南大的精彩」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言