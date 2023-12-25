捱過原物料飆漲 台南市東山國小文教中心歷經4年今啟用

台南市東山國小文教活動中心4年多前動工過程多舛，捱過原物料及人工飆漲，日前終於完工，今上午舉行啟用典禮，與會鄉親們掩不住喜悅笑說，終於等到了。

台南市政府民政局長姜淋煌指出，東山國小文教活動中心為2棟地上2層樓建築，總樓地板面積874.08平方公尺（約264坪），工程總經費3430萬元，設計以多功能使用為主。

左側大禮堂空間敞亮，可舉辦各式文化藝術活動與機關單位政令宣導；右側設有會議室及多功能教室，可進行多元學習課程；另設有無障礙廁所及電梯等友善設備。

台南市長黃偉哲、立委賴惠員、姜淋煌、東山區長呂煌男、市議員蔡育輝、沈家鳳、王宣貿、張世賢、李宗翰等人出席啟用典禮。

黃偉哲表示，東山國小文教活動中心，自2019年動工，歷經原物料及人工費用高漲，感謝中央及市議會支持增加經費，今才能落成啟用，文教中心位於東山國小內，未來將可成為東山國小師生及當地民眾參與社區藝文活動、增進情感交流的重要場域。