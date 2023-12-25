觸摸蘋果花椰菜就有美妙旋律 瑪利亞基金會音樂治療獲企業贊助

台中市瑪利亞基金會為了協助嚴重肢體與智能限制園生有更多元的感官經驗，規畫了音樂治療計畫，並獲凱基人壽及聯詠科技兩家企業全力贊助，為瑪利亞基金會極重多障學園添購了一批新的音樂器材，包括特殊聲響樂器，直立式鋼琴以及各項研發特殊音樂輔具等，總計53萬元。昨晚孩子們就在老師的引導下，合奏出一首讓人印象深刻又感動的曲子，感動了許多人。

瑪利亞基金會是為極弱小與極重度障礙兒童提供專業療育的社會福利組織之一，主要為身心障礙孩童、身心障礙者提供就養、就醫、就學、就業等服務。瑪利亞學園園長李琇菁說，園生們的肢體動作與控制有明顯的限制，但透過特殊樂器與音樂輔具的操作過程，讓他們感受到「自主」的經驗，對他們來說很有價值，同時也激發他們主動探索環境的興趣。

音樂治療師鄭椀云考量重度障礙夥伴們手指無力，無法任意地拿取樂器，因此運用了這筆經費為他們量身打造，研發一個神奇的音樂桌，園生們只要輕輕觸摸音樂桌上的蘋果、花椰菜、水杯等各式各樣的蔬果還有美麗的花束，就能發出各種不同的美妙旋律。

為了表達感謝，瑪利亞基金會在耶誕節前夕舉辦了一場感恩音樂會，邀請凱基人壽及聯詠科技人員一起欣賞園生們的表演，同時希望透過感恩音樂會，藉此推廣身障者音樂治療的重要性。

教保員說，1名5歲的園生剛入園時情緒不太穩定，常常大哭，但透過音樂課程，發現變得相對穩定，對周遭事物開始變的很好奇，想要主動去摸索。而且，音樂也引發他的發聲動機，雖然沒有口語，但開始可以發出不同有變化的聲音，讓家人很感動孩子竟然對音樂有這麼明顯的反應。