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曾被交通部點名 雲林縣交通工務局揭牌首要改善交安

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣交通工務局揭牌。記者陳雅玲／攝影
雲林縣交通工務局揭牌。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府工務處改制為交通工務局，原工務處長汪令堯擔任首任交通工務局長，今宣誓就職，雲林縣今年曾被交通部點名要努力改善交通安全，汪令堯表示，未來會加大力度協助交通改善，但改制後人力並未增加，是一大挑戰，他會爭取更多人力進駐。

交通工務局今天揭牌運作，縣長張麗善表示，局長汪令堯在工務處長任內，包括在危橋修復整建、轉運站、布袋戲傳習中心、斗六鐵路高架化等重大建設盡心盡力，今年也榮獲2座交通部金路獎績優肯定。

張麗善說，汪令堯在交通機關服務多年，又取得逢甲大學建設規畫與工程博士學位學程博士學位，有工程專業，她期許汪令堯持續發揮團隊精神，提升雲林交通安全。議長黃凱也勉勵交通工務局未來持續提升道路、工程品質，為雲林縣拿到更多獎項。

汪令堯表示，交通工務局揭牌運作後，任務加重，接下來無論是公路運輸、交通網的建置，道路設施，都會做很大的努力與規畫，帶領整個團隊完成任務，改善雲林縣政府生活與交通環境提升。

工務處改制為交通工務局後，人力編制僅增加人事、主計、政風3人，其餘人力並無增加或調整。

雲林縣今年初因交通事故死亡人數增加，曾被交通部長王國材點名要多努力，提升交通安全、降低事故人數將是交通工務局運作後的重要任務之一。

汪令堯表示，目前許多交通業務是由縣警局交通隊及鄉鎮公所負責，交工局未來會加大力度在政策上與技術上協助，包括危險路口的改善及交通工程設施的布建，但現有人力不足將是一大挑戰，他會持續爭取更多人力進駐，以加速提升服務。

雲林縣交通工務局揭牌，縣長張麗善（中）、議長黃凱（左）期許局長汪令堯（右）帶領團隊提升道路、交通安全、重大工程品質。記者陳雅玲／攝影
雲林縣交通工務局揭牌，縣長張麗善（中）、議長黃凱（左）期許局長汪令堯（右）帶領團隊提升道路、交通安全、重大工程品質。記者陳雅玲／攝影
雲林縣交通工務局揭牌，局長汪令堯表示，未來會加大力度協助交通安全改善。記者陳雅玲／攝影
雲林縣交通工務局揭牌，局長汪令堯表示，未來會加大力度協助交通安全改善。記者陳雅玲／攝影

雲林 交通部長 張麗善

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