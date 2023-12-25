報廢監視器打造環景耶誕樹 南警宣示隨時盯不法

台南市政府警察局永康分局永信派出所員警發揮創意，使用約100支報廢路口監視器，製作360度環繞的「CCTV耶誕樹」，除了應景之外，也藉此向不法份子宣示「隨時看著你」。

永康分局永信派出所所長黃貞融今天告訴中央社記者，此次向市警局及監視器廠商借用約100支報廢路口監視器鏡頭，製作360度環繞的「CCTV耶誕樹」，主燈為破案英雄泰迪熊拿著近期分局出版的「識詐36計」手冊，向詐騙集團及不肖份子宣示反詐騙及破案決心。

黃貞融表示，這棵創意耶誕樹至農曆過年每晚都會點燈，同時將於永信派出所臉書（Facebook）公告抽獎活動，獎品有破案英雄泰迪熊、警察泰迪熊鑰匙圈、32G警車USB、遙控警車、警車造型橡皮擦鉛筆等宣導品。

黃貞融指出，此次由副所長張碩峯等所內人員利用勤餘時間，使用報廢路口監視器搭建創意耶誕樹，除了與洽公民眾分享過節喜慶輕鬆氛圍，其實還有更深層用意，就是監視器在警察工作中，不論追緝犯嫌、贓車，或追查詐欺車手都扮演關鍵角色。

黃貞融表示，對地方民眾而言，監視器更代表有如警方在場對不法之徒表示，「我隨時在看著你」，宣示反詐及破案決心，讓民眾安心，也藉創意耶誕樹向民眾宣導反詐騙、預防犯罪，可善用永康分局「識詐36計」手冊及撥打165反詐騙專線查證，勝過警方後續辛苦追查。