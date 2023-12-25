投入逾2億元 新營區全民運動館動工！預估2年後完工

台南市政府與中央體育署投入逾2億元興建新營區全民運動館，落腳在南瀛綠都心公園，今上午舉行動土典禮，預估2年後完工。

黃偉哲、立委賴惠員、體育局長陳良乾、市議員蔡育輝、沈家鳳、王宣貿、李宗翰、新營區長翁振祥及多名里長出席上午動土儀式，中營里長蔡牧謙開心的說，大新營鄉親等這一天等好久了，感謝市府及民代們大力促成。

陳良乾指出，體育署補助全台22座運動中心，南市爭取到安南、新營兩座，新營這座體育署補助1億元，市府自籌 1億元，基地位於民治路及信義街路口，原址為南瀛綠都心公園，為地上3層樓建築，共2985坪，有綜合運動館一座籃球館、4座羽球場、羽球專用場2座、健身房及體適能中心、韻律教室、兒童及全齡體能訓練場、雙環漫步道及行政辦公區等，預估工期545日曆天，約在2年後完工。

黃偉哲說，新營區全民運動館立於公園景觀湖畔，著重「空間、環境、綠能」機能，大量退縮及開窗形成環狀半戶外空間，並於周邊設計雙環漫遊步道，運用「休閒、運動、文創」概念，打造環場系統使人流提升，進而帶動內部空間使用率，此外，內設兒童遊樂、青年健身運動、外設老年休憩，打造新三代同堂的活動場館。完成後將是一座非常具特色的運動館。

黃偉哲表示，包含新營區全民運動館，市府規畫投入 8.25 億元，打造10座全民運動場館，打造台南成為「體育大城」。

賴惠員也說，大新營地區運動人口眾多，但長期缺少現代化運動設施。這次她成功爭取全民運動館落腳新營，除可讓鄉親享受更優質運動空間外，新營也能成為一個更宜居樂活城市。