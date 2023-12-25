快訊

等不及了嗎？ 蘋果2024年最令人期待的5款Apple新品

烏克蘭終於不跟俄國過聖誕節！ 平安夜仍遭俄羅斯砲襲

藍綠拔樁戰！侯友宜陣營拚艱難4縣市「嘉義不輸就大贏」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

投入逾2億元 新營區全民運動館動工！預估2年後完工

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
投入逾2億元 ，台南新營全民運動館今動工，市長黃偉哲（右三）帶領與會人士動鏟，預估2年完工。記者謝進盛／攝影
投入逾2億元 ，台南新營全民運動館今動工，市長黃偉哲（右三）帶領與會人士動鏟，預估2年完工。記者謝進盛／攝影

台南市政府與中央體育署投入逾2億元興建新營區全民運動館，落腳在南瀛綠都心公園，今上午舉行動土典禮，預估2年後完工。

黃偉哲、立委賴惠員、體育局長陳良乾、市議員蔡育輝、沈家鳳、王宣貿、李宗翰、新營區長翁振祥及多名里長出席上午動土儀式，中營里長蔡牧謙開心的說，大新營鄉親等這一天等好久了，感謝市府及民代們大力促成。

陳良乾指出，體育署補助全台22座運動中心，南市爭取到安南、新營兩座，新營這座體育署補助1億元，市府自籌 1億元，基地位於民治路及信義街路口，原址為南瀛綠都心公園，為地上3層樓建築，共2985坪，有綜合運動館一座籃球館、4座羽球場、羽球專用場2座、健身房及體適能中心、韻律教室、兒童及全齡體能訓練場、雙環漫步道及行政辦公區等，預估工期545日曆天，約在2年後完工。

黃偉哲說，新營區全民運動館立於公園景觀湖畔，著重「空間、環境、綠能」機能，大量退縮及開窗形成環狀半戶外空間，並於周邊設計雙環漫遊步道，運用「休閒、運動、文創」概念，打造環場系統使人流提升，進而帶動內部空間使用率，此外，內設兒童遊樂、青年健身運動、外設老年休憩，打造新三代同堂的活動場館。完成後將是一座非常具特色的運動館。

黃偉哲表示，包含新營區全民運動館，市府規畫投入 8.25 億元，打造10座全民運動場館，打造台南成為「體育大城」。

賴惠員也說，大新營地區運動人口眾多，但長期缺少現代化運動設施。這次她成功爭取全民運動館落腳新營，除可讓鄉親享受更優質運動空間外，新營也能成為一個更宜居樂活城市。

體育局表示，除新營區全民運動館，安南區全民運動館已於今年6 月動工，完工日期與新營差不多，市府更自籌經費規畫興建永康、仁德及善化全民運動館，體育局也與大專院校及高中校園合作的運動中心，包括遠東科大、長榮大學、台南高商及已退場的台首大、南榮科大等學校合作，遠東科大已使用中，長榮大學下月2日啟用，預估後年底全部上路。

新營全民運動館落腳南瀛綠都心公園，位處市中心。記者謝進盛／攝影
新營全民運動館落腳南瀛綠都心公園，位處市中心。記者謝進盛／攝影
新營全民運動館落腳南瀛綠都心公園，位處市中心。記者謝進盛／攝影
新營全民運動館落腳南瀛綠都心公園，位處市中心。記者謝進盛／攝影
台南新營全民運動館設計示意圖。記者謝進盛／攝影
台南新營全民運動館設計示意圖。記者謝進盛／攝影

運動

延伸閱讀

荷蘭美聲馬丁台南獻唱 大員皇冠酒店傳愛、圓夢

卡司超強！台南耶誕演唱會湧入12萬人 跨年有韓流女神

表揚聽障網球好手林家文等38人 黃偉哲：盼給更多支持

影／南市明年度千億總預算過關 黃偉哲： 感謝議員用洪荒之力審查

相關新聞

台南溪北國道客運銳減 民眾憂撤線

台南溪北地區國道客運持續萎縮，統聯客運將軍漚汪、麻豆、佳里往台北的1628線，10年前每天8班、迄今銳減每周剩2班，學甲...

觸摸蘋果花椰菜就有美妙旋律 瑪利亞基金會音樂治療獲企業贊助

台中市瑪利亞基金會為了協助嚴重肢體與智能限制園生有更多元的感官經驗，規畫了音樂治療計畫，並獲凱基人壽及聯詠科技兩家企業全...

捱過原物料飆漲 台南市東山國小文教中心歷經4年今啟用

台南市東山國小文教活動中心4年多前動工過程多舛，捱過原物料及人工飆漲，日前終於完工，今上午舉行啟用典禮，與會鄉親們掩不住...

曾被交通部點名 雲林縣交通工務局揭牌首要改善交安

雲林縣政府工務處改制為交通工務局，原工務處長汪令堯擔任首任交通工務局長，今宣誓就職，雲林縣今年曾被交通部點名要努力改善交...

投入逾2億元 新營區全民運動館動工！預估2年後完工

台南市政府與中央體育署投入逾2億元興建新營區全民運動館，落腳在南瀛綠都心公園，今上午舉行動土典禮，預估2年後完工。

黑水虻去化廚餘 嘉義全縣推廣

嘉義縣每月產生1103公噸廚餘，多作為堆肥、養豬使用，但受非洲豬瘟防疫影響，再加上堆肥去化時間長，縣府今年補助梅山鄉清潔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。