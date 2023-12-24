荷蘭美聲馬丁台南獻唱 大員皇冠酒店傳愛、圓夢

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南大員皇冠假日酒店今舉辦「傳愛‧圓夢」活動，邀請荷蘭美聲馬丁·賀肯斯及瑪喬琳·海吉斯獻唱。圖／台南市政府提供
台南大員皇冠假日酒店今舉辦「傳愛‧圓夢」活動，邀請荷蘭美聲馬丁·賀肯斯及瑪喬琳·海吉斯獻唱。圖／台南市政府提供

台南大員皇冠假日酒店自2017年開幕以來，發起「傳愛‧圓夢」計畫，每年12月傳愛到偏鄉小學，今邀請荷蘭美聲Martin Hurkens（馬丁·賀肯斯）及Marjolein Heijltjes（瑪喬琳·海吉斯）獻唱。市長黃偉哲也前往致意，與民眾歡度溫馨平安夜。

黃偉哲表示，馬丁是台南的好朋友，已連續多年來台南用美聲陪伴市民度過耶誕節，希望馬丁的美聲與台南大員皇冠假日酒店的善舉，能夠將愛傳播，讓大家都有暖心的平安夜。

台南大員皇冠假日酒店「傳愛‧圓夢」計畫，自2017年起每年傳愛至南市各區國小幫助學童圓夢，今年幫助將軍區將軍國小，實現36名孩童的聖誕禮物心願，並邀請學童在平安夜走進五星級酒店歡度聖誕佳節，獻上陶笛表演表達感謝之意。

荷蘭男高音馬丁繼2020年、2022年獻唱獲得如雷掌聲之後，2023年重返台南，這次搭配首次蒞臨的荷蘭女歌手瑪喬琳·海吉斯，演出多首悅耳曲目，吸引不少粉絲與旅客朝聖，一睹兩人精湛的演唱風采。

台南大員皇冠假日酒店總經理林欣怡表示，平安夜是聖誕老人向好兒童發送禮物的時間，所以酒店自開幕以來，每年於12月24日平安夜都會在大廳舉辦「傳愛‧圓夢」活動，就是希望扮演偏鄉小學孩童的聖誕老公公角色，發送心願禮物。

去年接受酒店幫助的東山區吉貝耍國小，由校長林志宏帶領孩子重返酒店，展現古歌謠身體歌、擁抱吉貝耍舞蹈演出。首次參與平安夜活動的賢北國小，由校長王韋程帶著合唱團獻唱多首歌曲，現場充滿著歡樂溫馨氣氛。

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