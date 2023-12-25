沙魚利牙化石 嘉博館摸得到

嘉義市立博物館典藏超過300顆的沙魚牙齒化石，大多數來自市民薛文吉於1970年代在嘉義牛埔地區採集捐贈，中央研究院團隊研究後，辨認出這批沙魚牙齒化石至少源自16種沙魚，館方即日起推「眾鯊雲集」展覽，可以觸摸感受。市長黃敏惠說，一睹190萬至135萬年前沙魚神祕面紗。

市立博物館指出，此次2樓「自然生態區」的展示更新，依據中央研究院生物多樣性研究中心海洋古生物實驗室研究團隊，逐一鑑定這些沙魚牙齒化石，辨認出源自大白鯊、公牛鯊等。

黃敏惠說，嘉博館化石藏品近3500件，根據中研院團隊2018至2022年期間在嘉義牛埔區篩洗800多公斤的沉積物，只找到1顆沙魚牙齒化石，可見本次展示沙魚牙齒化石的珍稀程度，要讓民眾產生對沙魚生態與海洋環境保護的意識。

眾鯊雲集設計多項參與式展示手法，例如可實際觸摸沙魚牙齒化石，感受特殊形狀與結構紋理，也能用放大鏡端看不同牙齒的細微特性，還教導從沙魚牙齒在口中位置與大小，推算出這批沙魚中最大隻的身軀可長4.8公尺。