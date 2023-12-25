聽新聞
test
0:00 / 0:00

沙魚利牙化石 嘉博館摸得到

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市立博物館展出館藏300多顆沙魚牙齒化石，還有互動體驗「QA翻翻板」。記者李宗祐／攝影
嘉義市立博物館展出館藏300多顆沙魚牙齒化石，還有互動體驗「QA翻翻板」。記者李宗祐／攝影

嘉義市立博物館典藏超過300顆的沙魚牙齒化石，大多數來自市民薛文吉於1970年代在嘉義牛埔地區採集捐贈，中央研究院團隊研究後，辨認出這批沙魚牙齒化石至少源自16種沙魚，館方即日起推「眾鯊雲集」展覽，可以觸摸感受。市長黃敏惠說，一睹190萬至135萬年前沙魚神祕面紗。

市立博物館指出，此次2樓「自然生態區」的展示更新，依據中央研究院生物多樣性研究中心海洋古生物實驗室研究團隊，逐一鑑定這些沙魚牙齒化石，辨認出源自大白鯊、公牛鯊等。

黃敏惠說，嘉博館化石藏品近3500件，根據中研院團隊2018至2022年期間在嘉義牛埔區篩洗800多公斤的沉積物，只找到1顆沙魚牙齒化石，可見本次展示沙魚牙齒化石的珍稀程度，要讓民眾產生對沙魚生態與海洋環境保護的意識。

眾鯊雲集設計多項參與式展示手法，例如可實際觸摸沙魚牙齒化石，感受特殊形狀與結構紋理，也能用放大鏡端看不同牙齒的細微特性，還教導從沙魚牙齒在口中位置與大小，推算出這批沙魚中最大隻的身軀可長4.8公尺。

牙齒 化石 嘉義

延伸閱讀

唐鳳拜會嘉義市政府 黃敏惠爭取成立數位轉型中心

番仔溝公園舊屋新生「Day Day」開幕 黃敏惠宣布文化新絲路啟航

陳建仁視察嘉市 允補助北園國中小步道等2項工程

影／陳建仁視察嘉市盧山橋 黃敏惠邀跳火肌舞一度遭架開

相關新聞

台南溪北國道客運銳減 民眾憂撤線

台南溪北地區國道客運持續萎縮，統聯客運將軍漚汪、麻豆、佳里往台北的1628線，10年前每天8班、迄今銳減每周剩2班，學甲...

黑水虻去化廚餘 嘉義全縣推廣

嘉義縣每月產生1103公噸廚餘，多作為堆肥、養豬使用，但受非洲豬瘟防疫影響，再加上堆肥去化時間長，縣府今年補助梅山鄉清潔...

雲林斗六後庄埤整治成美景 下月開放

雲林斗六市龍潭里後庄埤緊鄰雲林科技大學，主要功能為蓄水及灌溉，但長期雜草蚊蟲孳生成環保死角，地方一再陳情，縣府爭取前瞻水...

沙魚利牙化石 嘉博館摸得到

嘉義市立博物館典藏超過300顆的沙魚牙齒化石，大多數來自市民薛文吉於1970年代在嘉義牛埔地區採集捐贈，中央研究院團隊研...

荷蘭美聲馬丁台南獻唱 大員皇冠酒店傳愛、圓夢

台南大員皇冠假日酒店自2017年開幕以來，發起「傳愛‧圓夢」計畫，每年12月傳愛到偏鄉小學，今邀請荷蘭美聲Martin ...

這條國道路線從每天8班變每周2班 台南溪北鄉親：快被遺忘

台南溪北地區長途客運持續萎縮，統聯客運將軍漚汪、麻豆、佳里往台北路線，10年前每天8班，迄今銳減每周僅剩2班，幾乎快被外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。