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黑水虻去化廚餘 嘉義全縣推廣
嘉義縣每月產生1103公噸廚餘，多作為堆肥、養豬使用，但受非洲豬瘟防疫影響，再加上堆肥去化時間長，縣府今年補助梅山鄉清潔隊設縣內首座黑水虻養殖示範區，最大量能每天將可去化200公斤廚餘。縣長翁章梁昨天視察說，未來將推廣至所有18鄉鎮市的清潔隊。
梅山鄉清潔隊長劉瑞欽說，梅山鄉生產檳榔，檳榔梗等廚餘每天約300公斤，因腐爛速度慢，視天氣製成有機堆肥須3至6個月，且會產生甲烷，碳排放高，現黑水虻每天能吃掉170公斤廚餘，生產過程碳排放量低。
翁章梁前往視察，雙手捧起大量黑水虻，指出黑水虻生長周期約28至35天，不但能去化廚餘，虻糞富含有機質可做有機堆肥，虻體也能飼養家禽、水產養殖，還能提煉蟲油製成化妝品，「是自然界中僅次於蜜蜂，對人類有益的昆蟲」。現場也展出生物科技業者協助製造的化妝品、洗護髮乳等。
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