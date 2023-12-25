台南溪北國道客運銳減 民眾憂撤線

台南溪北地區國道客運持續萎縮，統聯客運將軍漚汪、麻豆、佳里往台北的1628線，10年前每天8班、迄今銳減每周剩2班，學甲、北門、將軍區等地居民平日只好搭接駁車到新營轉運站轉乘，耗時且不便，更憂心恐遭撤線。有議員籲確保偏鄉搭乘權益；市府表示，居民心聲會滾動式檢討因應。

客運業者無奈說，客源銳減，以當前權宜，開接駁車減少地方的不便，但客運業還是要考量現實經營問題。

溪北地區搭國道客運，主要前往新營或麻豆的轉運站，統聯客運1628線服務沿海鄉親，對偏遠居民來說相當重要。有民眾說，人口外流且數年前疫情影響，統聯大幅調整班次，僅安排每周兩班車，分別在周五、日發車，平常則是每天5班次接駁車，轉至新營轉運站再轉車北上或南下，相當耗時。

學甲區67歲謝姓婦人不少親戚都在高雄，她說，接駁車應考量往南旅客需求，增開至麻豆轉運站才順向，否則得先搭車至佳里轉運站轉車相當不便，此外學甲往麻豆公車班次也太少，每趟出門相當傷腦筋。

統聯客運學甲代售處的人員分析，早期地方搭高鐵相當不便，加上客運票價僅高鐵不到一半價格，有相當競爭力，不過多年前橘9線開通可到高鐵嘉義站，拉走不少趕時間客源，班次少惡性循環，「連移工都不搭」，曾創下10天僅有5人搭乘，連假才稍微好些。

出身學甲的市議員謝舒凡說，統聯班次銳減，尤其經濟相對弱勢者影響會更大，這條路線一定要確保持續經營。

市議員方一峰認為，大北門地區沒有鐵路運輸，先天上交通相對弱勢，地方搭乘人數下滑，可以理解業者經營不易，但鄉親權益也要確保，才不會更蕭條。

市府公共運輸處指出，目前學甲往麻豆的棕10線公車有7班次，對於居民建言，後續會滾動式檢討因應。