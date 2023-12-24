這條國道路線從每天8班變每周2班 台南溪北鄉親：快被遺忘

台南溪北地區長途客運持續萎縮，統聯客運將軍漚汪、麻豆、佳里往台北路線，10年前每天8班，迄今銳減每周僅剩2班，幾乎快被外界遺忘。居民平日只能搭業者安排接駁車到新營轉運站搭乘耗時且不便。業者無奈表示，客源銳減，以當前權宜減少地方不便，客運業還是要考量現實經營問題。

統聯客運（1628）將軍漚汪、麻豆、佳里往台北路線，服務南市沿海鄉親，雖非黃金路線，對偏遠居民來說相當重要，地方表示，10多年前每天最高峰有8班次，不過人口外流且數年前疫情影響，統聯大幅調整班次，僅安排每周兩班直達車，分別在周五、日發車，平常則由接駁車安排5班次轉至新營轉運站轉車北上或南下，相當耗時，甚至，因班次太少，還有人誤以為已停駛。

「高鐵接駁車直通嘉義高鐵站也是主因。」統聯客運學甲代售處說，早期地方搭高鐵相當不便，加上票價僅高鐵不到一半價格，有相當競爭力。

不過多年前橘9線開通可至高鐵嘉義站，拉走不少趕時間客源；班次少惡性循環，乘客愈來愈少，「連移工都不搭」；曾創下10天僅有5人搭乘，只有連假才稍微好些。另外在學甲舉行的華宗盃排球賽也是「旺季」，不少選手為節省開支搭乘。

學甲區67歲謝姓婦人不少親戚都在高雄，每次搭車前往都舟車勞頓；她說目前接駁車僅至新營，考量往南旅客需求，業者應要「順向」增開至麻豆轉運站便民，否則得先搭車至佳里轉運站轉車相當不便。此外學甲往麻豆公車班次也太少，讓她每趟出門相當傷腦筋。

出身學甲的市議員謝舒凡說，統聯班次銳減，的確會造成許多常搭車的鄉親不便，尤其經濟相對弱勢者，影響會更大，她也會進一步深入了解造成衝擊，且前提是這條路線一定要確保持續經營。

市議員方一峰也認為，大北門地區沒有鐵路運輸，先天上交通相對弱勢，地方搭乘人數下滑客運經營嚴峻，可以理解業者經營不易，但鄉親權益也要確保，才不會更蕭條。