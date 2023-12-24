低溫加持！台南梅嶺梅花開了 地方大推元旦好去處

連日寒流來襲，氣溫驟降，竟把台南楠西梅嶺的梅花們催開了，目前梅嶺伍龍步道已有二、三成梅花綻放，這兩天更增加一至兩成的遊客趁機來賞梅。當地梅農表示，下禮拜又有一波冷氣團，可望在元旦再度綻放，民眾可以把握這時間前來賞梅。

實際前往梅嶺伍龍殿停放車輛後，往著伍龍步道行走，一開始便能看到一株梅樹樹梢綻放著數朵梅花，好似和前來遊客打招呼，再往上走10分鐘，就能看到一處平面道路上，如同潔白雪花點綴著樹枝，更多遊客選擇在此駐足，有的輕輕挑起梅樹樹枝，鼻子往前靠近要一聞梅花香氣，有的更拿起手機迫不及待與梅花合照。

當地梅農表示，12月中下旬就已經漸漸看到幾朵白色花朵點綴著梅枝。人常說「梅花愈冷愈開花」，這幾天氣溫驟降，反倒是將梅花們催開。目前伍龍步道，已經有近4成的梅花開花。周末兩天更觀察到已經有增加近兩成的遊客，趕緊上山賞梅。梅農表示，民眾們清晨能夠上山賞梅又有一片雲海，這番景色當真「美極了！」

梅農說，前兩天因為有下點雨，雖然有一些梅花被打到地面，不過因雨讓土壤濕冷，要是下禮拜冷氣團發威，雙重加持下，梅花可望開得更多更美，梅農推薦遊客們想在元旦期間來，可以先去稜線步道先看日出，下來順道伍龍步道賞梅。

梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文表示，高海拔處如「石塔」、「青心」等品種梅花陸續綻放。許鴻文還說，根據觀察今年各梅樹綻放率不太一致，有的梅園可能已經綻放3至5成之間，也有含苞待放的。初步判斷，可能是因為今年1月底才進入梅花季，加上4、5月份的乾旱，影響梅子生長，這波可能是梅樹為了繁衍才自我調節，提前綻放。