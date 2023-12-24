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台南耶誕演唱會湧逾12萬人次 卡位跨年晚會遭勸離

中央社／ 台南24日電

「2024台南好Young耶誕跨年系列活動」首場大型演唱會昨晚登場，市府統計吸引逾12萬人次入場，打破歷年耶誕演唱會紀錄，活動結束後還有人想提前卡位31日的跨年晚會被勸離。

台南市政府今天新聞稿指出，昨晚在永華市政中心西側廣場登場的搖滾耶誕演唱會，由華語流行樂壇天王林宥嘉壓軸、韓國大勢女團MAMAMOO成員輝人、超紅天團告五人、創作才子高爾宣等巨星齊聚熱力開唱，現場湧入超過12萬人次觀眾，連廣場周圍都站滿人。

市府指出，林宥嘉將唯一一場耶誕表演獨家獻給台南，將近40分鐘的演唱會等級演出，創下有史以來台南耶誕晚會直播最高流量，不少粉絲在直播平台留言稱讚，敲碗希望每年都要來台南。

市府指出，台南市長黃偉哲在昨晚活動結束前特別上台提醒到場民眾，記得把手邊垃圾帶走，市府在晚間10時活動結束後，立即派出大批人力清理場地，1小時內恢復清潔，當時仍有約20幾名觀眾留在現場，並表示想排隊搶先卡位31日的跨年演唱會，市府人員告知將另行公告開放排隊時間，民眾才願意離去。

市府指出，31日將是台南縣市合併升格後，首次兩地同時舉辦跨年晚會，雙金歌王歌后艾怡良、陳建瑋，超人氣創作才子婁峻碩在新營場跨年；永華場則有日本時尚教主卡莉怪妞、韓流女神金世正攜師弟團VERIVERY，加上創作天王周興哲、天團五堅情等重磅卡司，跨年倒數後將拉開「台南400」活動重要序幕。

跨年晚會 演唱會

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