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林宥嘉壓軸組曲創台南耶誕最高流量 市府：靜待跨晚排隊時間

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
2024年台南好Young跨年首場搖滾耶誕演唱會昨晚南市府西側廣場登場，吸引超過12萬人次，打破南市耶誕演唱會紀錄。圖／台南市政府提供
2024年台南好Young跨年首場搖滾耶誕演唱會昨晚南市府西側廣場登場，吸引超過12萬人次，打破南市耶誕演唱會紀錄。圖／台南市政府提供

2024年台南好Young跨年首場搖滾耶誕演唱會昨晚南市府西側廣場登場，華語流行樂壇天王林宥嘉壓軸、韓國大勢女團MAMAMOO成員輝人WHEE IN、超紅天團告五人、創作才子高爾宣等巨星齊聚熱力開唱。市府統計，湧入12萬多人次，打破南市耶誕演唱會紀錄。

「根本當idol演唱會在唱，林宥嘉我愛你」、「太值得了啦，林宥嘉現場太好聽了吧！」、「林宥嘉本場最精彩，太賺了，可以每年都請他嗎?」、「yoga超佛，半場演演唱」、「根本是行走的CD」，粉絲在直播平台中不斷留言稱讚，敲碗拜託每年都要來。

台南市政府表示，剛結束台北小巨蛋3場售票演唱會後，林宥嘉將全台唯一一場耶誕跨年表演，獨家獻給台南，將近40分鐘演唱會等級表演，帶來一連串膾炙人口歌曲，現場氣氛果然嗨到最高點，昨晚演唱會人潮創南市耶誕演唱會的紀錄。

市長黃偉哲先前曾說，「台南跨年耶誕活動卡司，台南是第2名，真的第1名去哪裡找。」，昨晚演唱會結束，仍有20幾名粉絲不願離去，表示將繼續在此排隊搶先卡位等待31日跨年演唱會，市府考量下周還有一波強烈冷氣團來襲，將有低溫，請民眾回家好好休息，市府將於近期再次公告跨年演唱會開放民眾排隊的時間，這些粉絲才願意離去。

「台南好young耶誕跨年系列活動這麼精彩的節目，這麼棒的卡司，忍心錯過嗎?」黃偉哲說，31日是縣市合併以來，首次永華及新營兩地同日舉辦跨年活動，深具歷史意義，雙金歌王歌后艾怡良、陳建瑋，超人氣創作才子婁峻碩在新營跨年。而永華場次有來自日本的時尚教主卡莉怪妞、韓流女神金世正攜師弟團VERIVERY來台南，創作天王周興哲、天團五堅情等重磅卡司、金曲新人持續，請大家把跨年夜留給台南，尤其是今年跨年倒數後，就是拉開「台南400」的重要序幕，明年新的開始，來台南「白天看蘭展、晚上賞燈會」。

跨年 台南 演唱會

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