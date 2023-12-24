像星星的人星夜不滅命！ 台南讓照顧者喘息這樣做…

遠雄人壽響應南市府力打造友善溫暖的長照環境，連續3年與社會局合作，邀請果陀劇場為南市家照者開辦「家庭照顧者藝術工作坊」，昨晚舉辦「愛．齊飛–像星星的人」舞台劇成果展演，以星夜不滅寓意守護需要照顧的家人。社會局表示，為強化家庭照顧者能量，已有697人受惠。

社會局長盧禹璁代表市長黃偉哲，與遠雄人壽資深經理張文馨，以及經理亓台生、鄭忠和觀賞演出，盧禹聰表示，今年招募19名家庭照顧者，在15周的課程中，社會局協助媒合被照顧者的長照喘息、居家服務及日間照顧等資源，讓家照者可以全然地沉浸在音樂、肢體律動、創作、色彩、戲劇的藝術饗宴裡，使照顧者釋放壓力，增進照顧者社會參與，肯定自我價值。

今年展演劇名「像星星的人」，寓意照顧者辛苦疲憊卻依舊每夜閃耀，讓漫漫的照顧長夜星空不滅，守護需要照顧的家人，期待大家也能守護照顧者，共創友善照顧環境

遠雄人壽及果陀劇場長年熱心公益，積極回饋社會，連續5年推動家照者喘息計畫，期待各界共同關注家照者議題。導演吳宗恩也是家庭照顧者，以自身經驗同理這群素人演員的照顧歷程，透過舞台劇的方式讓觀眾近距離聆聽他們的故事，傳遞照顧者無私的愛。