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影／黑水虻去化廚餘 翁章梁手捧「蠕動的蟲」親自示範

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣推廣黑水虻去化廚餘，縣長翁章梁今到梅山鄉黑水虻養殖示範區視察，手捧黑水虻說明介紹。記者黃于凡／攝影
嘉義縣推廣黑水虻去化廚餘，縣長翁章梁今到梅山鄉黑水虻養殖示範區視察，手捧黑水虻說明介紹。記者黃于凡／攝影

嘉義縣每月產生1103公噸廚餘，多作為堆肥、養豬使用，但受非洲豬瘟影響，再加上堆肥去化時間長，縣府今年補助梅山鄉清潔隊設首座黑水虻養殖示範區，每天去化170公斤廚餘，縣長翁章梁今視察說，未來會推廣至所有清潔隊，將陸續在民雄、番路設黑水虻養殖區。

梅山鄉清潔隊長劉瑞欽說，梅山鄉生產檳榔，有檳榔梗等廚餘，每天約產生300公斤廚餘，因為腐爛速度慢、需看天氣，製成有機堆肥需3至6個月，且會產生甲烷、碳排放高；現在黑水虻每天能吃掉170公斤廚餘，生產過程碳排放量低，幼蟲到成蟲再孵化還是友善循環。

縣府環保局表示，梅山鄉黑水虻養殖示範區今年試運轉後，仍希望朝自動化方向改進，避免公所過多人力負擔，將逐步改善後再研議增設第2台機器，處理全鄉廚餘量；另，也在民雄鄉規畫設置黑水虻養殖區，花費70萬元購買設備已決標，未來逐步推廣至所有清潔隊。

縣長翁章梁表示，黑水虻生長周期約28至35天，蟲卵3至5天、幼蟲15至18天、蛹蟲4至5天、成蟲5至7天，黑水虻不但能去化廚餘，虻糞富含有機質可做有機堆肥，虻體也能飼養家禽、水產養殖，還能提煉蟲油製成化妝品，是自然界中僅次於蜜蜂，對人類有益的昆蟲。

昆億生物科技公司指出，傳統堆肥會產生廢水、空汙，黑水虻更加友善環境，雖然政府有將飼養黑水虻法規放寬，但業者仍會面臨地目問題，因去化廚餘的同時，會生產有機肥料，以及提煉蟲油製成化妝品、洗護髮乳等，用地登記需是丁種建地，不能直接在農地上飼養。

嘉義縣推廣黑水虻去化廚餘，縣長翁章梁今天到梅山鄉黑水虻養殖示範區視察。記者黃于凡／攝影
嘉義縣推廣黑水虻去化廚餘，縣長翁章梁今天到梅山鄉黑水虻養殖示範區視察。記者黃于凡／攝影
嘉義縣推廣黑水虻去化廚餘，縣長翁章梁今到梅山鄉黑水虻養殖示範區視察，手捧黑水虻說明介紹。記者黃于凡／攝影
嘉義縣推廣黑水虻去化廚餘，縣長翁章梁今到梅山鄉黑水虻養殖示範區視察，手捧黑水虻說明介紹。記者黃于凡／攝影
嘉義縣梅山鄉今年成立首座黑水虻養殖示範區，提煉蟲油後可製成各式化妝品。記者黃于凡／攝影
嘉義縣梅山鄉今年成立首座黑水虻養殖示範區，提煉蟲油後可製成各式化妝品。記者黃于凡／攝影
嘉義縣推廣黑水虻去化廚餘，縣長翁章梁今天到梅山鄉黑水虻養殖示範區視察，將蟲體放到過篩機。記者黃于凡／攝影
嘉義縣推廣黑水虻去化廚餘，縣長翁章梁今天到梅山鄉黑水虻養殖示範區視察，將蟲體放到過篩機。記者黃于凡／攝影

廚餘 非洲豬瘟 化妝品

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