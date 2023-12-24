影／黑水虻去化廚餘 翁章梁手捧「蠕動的蟲」親自示範

嘉義縣每月產生1103公噸廚餘，多作為堆肥、養豬使用，但受非洲豬瘟影響，再加上堆肥去化時間長，縣府今年補助梅山鄉清潔隊設首座黑水虻養殖示範區，每天去化170公斤廚餘，縣長翁章梁今視察說，未來會推廣至所有清潔隊，將陸續在民雄、番路設黑水虻養殖區。

梅山鄉清潔隊長劉瑞欽說，梅山鄉生產檳榔，有檳榔梗等廚餘，每天約產生300公斤廚餘，因為腐爛速度慢、需看天氣，製成有機堆肥需3至6個月，且會產生甲烷、碳排放高；現在黑水虻每天能吃掉170公斤廚餘，生產過程碳排放量低，幼蟲到成蟲再孵化還是友善循環。

縣府環保局表示，梅山鄉黑水虻養殖示範區今年試運轉後，仍希望朝自動化方向改進，避免公所過多人力負擔，將逐步改善後再研議增設第2台機器，處理全鄉廚餘量；另，也在民雄鄉規畫設置黑水虻養殖區，花費70萬元購買設備已決標，未來逐步推廣至所有清潔隊。

縣長翁章梁表示，黑水虻生長周期約28至35天，蟲卵3至5天、幼蟲15至18天、蛹蟲4至5天、成蟲5至7天，黑水虻不但能去化廚餘，虻糞富含有機質可做有機堆肥，虻體也能飼養家禽、水產養殖，還能提煉蟲油製成化妝品，是自然界中僅次於蜜蜂，對人類有益的昆蟲。