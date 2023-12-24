日本連鎖餐廳推出台南料理新品牌 台南味正當紅！

日本知名蕎麥麵連鎖專賣店日高屋今年下半年於東京數間分店推出了「屋台料理－台南」的品牌，以擔仔麵、肉燥飯、香腸等台南著名美食品項為主打，台南市長黃偉哲表示，顯示「台南味」在日本正當紅，且不僅只於台南料理的美味，更包括台南獨特的古都閒適氛圍。

黃偉哲說，日本知名連鎖餐飲選擇以台南料理作為品牌定位，應該足以反映出業者判斷當地市場對於台南美食的接受度甚高，而台南的美食小吃講究細膩與多元，與日本人的飲食喜好頗為相符，除了感謝日本消費者對於台南的喜愛與肯定，也期盼台南料理未來在日本更加廣為流傳，此外更歡迎日本朋友來台南，以味蕾探索每個人心目中的「台南味」。

黃偉哲也認為，台南作為台灣歷史最悠久的城市，400年來孕育累積的文化資產，也透過一代代傳承轉化為濃厚的古都風情，來自日本都會區的朋友來到台南，會感受到氣定神閒的生活感而流連忘返，這樣的「台南味」，也是希望能夠推薦給日本朋友，尤其明年台南400，更是誠摯期盼日本遊客前來與台南市民一同融入台南400的美麗風景。