嘉市5處公園遊戲場 下月開放

嘉義市有35處公園被稱為「公園城市」，議員建議市府改造公園新遊具注重安全，貼近使用者習慣，市府配合衛福部修訂兒童遊戲場設施安全管理規範，將不符規定公園遊具汰舊換新，21處兒童遊戲場去年分期施工，有10處完工開放，餘11處有5處完工，下月開放，6處明年元月底完工。

議員顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節質詢，嘉義公園太空城堡磨石子滑梯設有遮蓋，小孩易撞擊；友忠公園新設沙坑開放設計，周圍顆粒較粗石頭易混入沙坑；頂庄公園溜滑梯下方孔洞窄長黑暗，不適合小孩使用，建議改造新遊具注重安全性，貼近使用者習慣。

市府建設處說，兒童遊戲場遊設計邀請「台灣還我特色公園行動聯盟」、「身心障礙聯盟」等團體討論，開說明會，對部分公園缺失，會請管理員加強維護，與社區討論改進，舊有遊戲場改善第二期工程共11處，工程經費1443萬元，8月7日開工，工期150個日曆天，為利早日完工開放使用，採分批安裝檢驗、驗收方式處理，現已安裝、檢驗完成有：劉厝2號、劉厝3號、後湖、中庄、芳草公園等5處。

劉厝、文雅、南興、湖內兒童、短竹、光路公園等6處兒童遊戲場持續施工。已檢驗完成的5處辦理驗收，驗收合格後將開放使用，其餘6處明年元月底前完工。

陳姓等多名家長說，開心看到公園現代兒童遊具陸續開放使用，希望開放後，加強遊具巡視、管理維護，公告提醒民眾使用注意事項。