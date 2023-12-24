民雄鐵路高架化 遭疑未徵收就動工

嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫「民雄車站先期工程」，前天舉行動土祈福典禮，蔡英文總統、行政院長陳建仁、嘉縣長翁章梁、交通部長王國材等出席，總統立委選舉前動土，為綠營選情製造利多，但臉書社群有人質疑用地未徵收就要動工；鐵道局中部工程分局說，目前進行工程細部設計，先施工民雄車站區內公有地工程。

鐵道局指出，嘉義縣人口最多的民雄鄉7萬人，站內每天有3到4千人進出，嘉縣市鐵路高架化延伸民雄，計畫全長8.92公里，總經費估計約173.48億元，既有民雄車站改為高架車站，消除沿線5處平交道、3處陸橋及1處地下道，預定120年通車，1樓規畫商業空間、2樓車站大廳、3樓乘車月台，站體呼應嘉南平原稻浪意象。

民雄鐵路高架化總經費173.48億，縣府負擔約25億，在今年編列用地取得費5.87億元，工程配合款7.23億元。縣府財稅局說，總經費173.48億元，中央補助146.054億元，地方自籌27.426億元（內含用地費5.8717億元），縣府負擔經費比市府少，是因為民雄高架路權用地大多台糖地，相較市府用地許多私有地，縣府自償率較市府低。

鐵道局發包施工的嘉義市鐵路高架6標工程，包括鐵路高架及新建車站工程，預定2026完工，由於水上鄉列車調度場工程未發包，工程進度54.97%，較預訂60.68%落後5.71%，總預算由238.98億增到336.13億元，市府負擔增加9億多元，總負擔額48.2億元，市府已支付16億多元，明年又要付7億元。