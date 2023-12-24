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台南未合法夜市 修法提高罰款

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南有不少「道路型夜市」將積極輔導合法。圖／台南市場處提供
台南有不少「道路型夜市」將積極輔導合法。圖／台南市場處提供

台南夜市美食成觀光特色，但衍生相關管理問題，全市46處夜市中，有20處被納管的道路型夜市有繳交道路使用費，未合法者卻未繳費，民代質疑不公平。另知名大東夜市、大東東夜市等尚未合法仍持續營業，裁罰金僅1至5萬元，鹽水夜市增加周日營業也引發地方爭議，議員要求全面檢討夜市管理，更應提高罰款嚇阻。

台南市市場處表示，「台南市攤販管理自治條例」正全面修法，未合法夜市將提高罰款，若道路型夜市申請增加營業天數，也需召開地方說明會。

市議員蔡育輝說，許多臨時攤販演變成道路型夜市，因占用道路影響交通及環境等爭議，市府目前輔導要合法化，但有列管申請設置許可，就有繳納道路使用管理費，尚未核准的卻不用繳費，不合理。另鹽水夜市原周四營業，突核准增加周日營業引爭議，道路主要是通行，不宜隨意增加營業天數。

蔡育輝質疑，先前大益夜市未合法前就營業，還有大東、大東東夜市至今未合法也照常營業，但市府裁罰金額只有1至5萬元，要求提高到10萬元；也有議員認為，山區偏鄉夜市，不能和市區觀光夜市比，建議罰款從1至10萬元依夜市規模裁罰。

經發局指出，道路型夜市使用費收取是依據台南市市有財產管理自治條例、台南市攤販管理自治條例規定辦理，租金標準為公告地價的5%，目前有20處道路型列管夜市申請設置許可，繳納道路使用費。另尚未核准道路型夜市，市府除依程序輔導稽查外，也將與道路主管機關、法制單位等共同研商是否可收取道路使用費。

台南市場處表示，目前全市包括大益夜市已有25處申請合法；為促進夜市合法化申請，將強力稽查未合法夜市，依據自治條例規定可處1萬至5萬罰鍰，議員要求提高已著手修法，也將明訂裁罰標準，明年送議會審議後就可公告實施。

夜市 台南 議員

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