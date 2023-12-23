「全台最美山林燈節」龍崎光節 「空山祭」今晚熱鬧揭幕

「2024龍崎光節-空山祭」今晚在龍崎區虎形山公園揭幕。今年以「龍火餘燼」為主題，以寓言動畫與15組藝術家、17件作品，開幕更首度與霹靂布袋戲合作，配合霹靂特色操偶技巧和5G低延遲特性，利用龍崎獨特山林地景，搭建環境式立體舞台，以虛實共演方式，打造極具臨場感的沈浸式開幕專場《無盡魂》。活動明晚起持續舉行到明年2月18日。

標榜「全台最美山林燈節」的龍崎光節已第五屆，今年邀請藝術家李文政創作《光夢龍》，首次挑戰「入口即藝術」的創作，讓觀眾自踏進園區的第一眼，就被巨大藝術入口震撼，幻景入口也成重要亮點；作品《龍火瀑布》則由南韓藝術家李恩淑結合透明聚酯纖維、螢光線、光創作的大型裝置，觀者與作品互動即能體驗溶岩瀑布從山谷傾瀉而下。

文化局表示，策展團隊也邀請龍崎、關廟居民與學童創作。藝術家辛綺和盧佳君合作的作品《重生~龍之三部曲》，分「浮雕」和「音樂」兩部分。「浮雕」由藝術家帶領關廟國小、龍崎國中學生與海洋大學針對海廢料議題，以龍崎為起點，透過平面繪畫、立體鋼鐵造型龍體、彩繪海廢料、燈光裝置，完成以「兩隻龍」造型主體多媒體藝術。

「音樂」部分由盧佳君的原創理念為主軸，加上關廟國小音樂社團學生創意發想詮釋，將龍崎與關廟的在地特色融入作品，成為藝術進入社區，共創藝術盛會範例。