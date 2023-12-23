台南搖滾耶誕演唱會遇低溫 市府提醒民眾保暖

台南市政府舉辦耶誕跨年系列活動，首場大型演唱會「搖滾耶誕演唱會」今晚登場，上午起就有不少人在永華市政中心西側廣場排隊，因近日夜間氣溫偏低，市府提醒民眾注意保暖。

台南市政府表示，今晚演唱會卡司之一的韓國大勢女團MAMAMOO成員輝人，21日深夜抵達台灣時就吸引大批歌迷接機。昨天下午出席市府舉辦的媒體見面會後，傍晚就到市府西側廣場進行彩排，在沒有事先公布下，現場至少湧入約500名粉絲，宛如小型演唱會。

市府指出，輝人在彩排結束後，與經紀公司人員前往武聖夜市參訪，除了品嘗美食，也對台灣夜市遊戲區感到新鮮好奇，現場玩起投圈圈遊戲，首次嘗試就投中2個獎品。

市府指出，今天一大早就有不少民眾前往永華市政中心西側廣場排隊，其中有不少是從外地來的輝人粉絲，還有人自製8款輝人小卡，提供現場民眾排隊領取。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，市府用心規劃一流卡司陣容，提供民眾高品質視覺饗宴，台南好Young系列演唱會魅力無法擋，除了會持續用心以台南職人魂種植的農特產品及小吃招待遠道而來的藝人外，也提醒到場民眾注意保暖，市府會準備一些暖暖包備用，讓民眾避免因低溫感到不適，可以開心欣賞演唱會。