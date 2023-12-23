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日本職人團隊養護嘉義市音樂廳「鎮廳之寶」 蓮池緞帳大幕再現風華

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府文化局音樂廳的「蓮池」緞帳大幕，「蓮花」圖案是畫都前輩畫家林玉山作品，成為音樂廳「鎮廳之寶」。圖／嘉市府提供
嘉義市政府文化局音樂廳的「蓮池」緞帳大幕，「蓮花」圖案是畫都前輩畫家林玉山作品，成為音樂廳「鎮廳之寶」。圖／嘉市府提供

嘉義市政府文化局音樂廳的「蓮池」緞帳大幕，「蓮花」圖案是畫都前輩畫家林玉山作品，1997年音樂廳啟用成為音樂廳「鎮廳之寶」，文化局今年編列400萬元，邀請當年織造日本宮廷刺繡團隊，日本京都「龍村美術織物株式會社」，在音樂廳舞台現地整理養護，讓緞帳大幕煥然一新，風華再現。

嘉市有「畫都、木都與管樂之都」美名，音樂廳緞帳以嘉義前輩畫家林玉山「蓮池」為本，以大量原木裝修特色，是嘉市26年藝文發展最佳見證，期待緞帳維修，「蓮池」緞帳重新出發，繼續陪伴嘉市音樂廳演出與觀眾。

文化局說，有別於一般表演廳大幕，音樂廳大幕以前輩畫家林玉山「蓮池」國寶級作品為藍本，當時由熱心市民及藝術愛好者募款500萬元，委託日本京都「龍村美術織物株式會社」織造，約50名專家參與、20名專業職人織造，以著名「西陣織」手法，使用金、銀箔紗等88種色紗，一針一線手工編織，耗時近8個月，完成高8.5公尺、寬19.44公尺的大型珍貴緞帳。

歷經26年使用，為延續緞帳風采，再度委託「龍村美術織物株式會社」前來整理保養，職人團隊共7人在音樂廳作業，鈴木課長說，緞帳雖使用26年，但狀態相當美麗，感到驚訝，評估後更換懸吊綁帶與底部鋼管套袋，現場手工縫換，更換底面防火布，最後進行正反面汙漬清潔、灰塵去除、綿線整平及防火處理等多道工法，嚴謹處理，讓緞帳回復原本風華。

嘉義市政府文化局音樂廳的「蓮池」緞帳大幕，「蓮花」圖案是畫都前輩畫家林玉山作品，成為音樂廳「鎮廳之寶」，文化局邀請當年織造日本宮廷刺繡團隊，日本京都「龍村美術織物株式會社」整理養護。圖／嘉市府提供
嘉義市政府文化局音樂廳的「蓮池」緞帳大幕，「蓮花」圖案是畫都前輩畫家林玉山作品，成為音樂廳「鎮廳之寶」，文化局邀請當年織造日本宮廷刺繡團隊，日本京都「龍村美術織物株式會社」整理養護。圖／嘉市府提供
嘉義市政府文化局音樂廳的「蓮池」緞帳大幕，「蓮花」圖案是畫都前輩畫家林玉山作品，文化局邀請當年織造日本宮廷刺繡團隊，現地整理養護。圖／嘉市府提供
嘉義市政府文化局音樂廳的「蓮池」緞帳大幕，「蓮花」圖案是畫都前輩畫家林玉山作品，文化局邀請當年織造日本宮廷刺繡團隊，現地整理養護。圖／嘉市府提供
日本京都「龍村美術織物株式會社」，在嘉義市政府文化局音樂廳現地整理養護，「蓮池」緞帳大幕。圖／嘉市府提供
日本京都「龍村美術織物株式會社」，在嘉義市政府文化局音樂廳現地整理養護，「蓮池」緞帳大幕。圖／嘉市府提供

文化局 日本 玉山

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