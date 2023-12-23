日本職人團隊養護嘉義市音樂廳「鎮廳之寶」 蓮池緞帳大幕再現風華

嘉義市政府文化局音樂廳的「蓮池」緞帳大幕，「蓮花」圖案是畫都前輩畫家林玉山作品，1997年音樂廳啟用成為音樂廳「鎮廳之寶」，文化局今年編列400萬元，邀請當年織造日本宮廷刺繡團隊，日本京都「龍村美術織物株式會社」，在音樂廳舞台現地整理養護，讓緞帳大幕煥然一新，風華再現。

嘉市有「畫都、木都與管樂之都」美名，音樂廳緞帳以嘉義前輩畫家林玉山「蓮池」為本，以大量原木裝修特色，是嘉市26年藝文發展最佳見證，期待緞帳維修，「蓮池」緞帳重新出發，繼續陪伴嘉市音樂廳演出與觀眾。

文化局說，有別於一般表演廳大幕，音樂廳大幕以前輩畫家林玉山「蓮池」國寶級作品為藍本，當時由熱心市民及藝術愛好者募款500萬元，委託日本京都「龍村美術織物株式會社」織造，約50名專家參與、20名專業職人織造，以著名「西陣織」手法，使用金、銀箔紗等88種色紗，一針一線手工編織，耗時近8個月，完成高8.5公尺、寬19.44公尺的大型珍貴緞帳。