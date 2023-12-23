快訊

平鎮OB／看到曹佑寧變粉絲 徐若熙拿起手機偷偷拍

全球五分之一人口慶祝！春節正式成為「聯合國假日」

台大畢業證書刪中華民國紀年 校長陳文章：管中閔任內即提出

唐鳳拜會嘉義市政府 黃敏惠爭取成立數位轉型中心

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
數位發展部長唐鳳（右）日前拜會嘉義市政府，市長黃敏惠（左）爭取在嘉義市成立數位轉型中心。圖／嘉義市府提供
數位發展部長唐鳳（右）日前拜會嘉義市政府，市長黃敏惠（左）爭取在嘉義市成立數位轉型中心。圖／嘉義市府提供

數位發展部長唐鳳日前拜會嘉義市政府，市長黃敏惠爭取在嘉義市成立數位轉型中心，投入數位產業轉型旗艦計畫，盼中央投入更多的數位發展公共建設，帶動區域發展，創造共榮共享的生活圈。唐鳳未當場回應，帶回研究。

黃敏惠說，市府本著以人為本原則，積極展開跨局處合作，推動智慧數位科技融入城市治理，科技必須建立在良好資通安全架構下，期盼數位發展部輔導挹注資源協助。

黃敏惠表示，嘉義市擁有深厚文化底蘊和獨特在地特色，交通條件優越，周邊有嘉縣嘉科園區、民雄航太園區、無人機AI創新應用研發中心等產業園區，市府透過十大旗艦計畫西區大發展，讓嘉義市成為阿里山觀光入口門戶，雲嘉南醫療中心與長照重地，呼籲數位發展部在嘉市設數位轉型中心。

以嘉義市優越條件，串聯區域整體發展，嘉義市近8成商業服務業，盼透過數位發展部資源挹注，推動1.2億嘉義市產業數位轉型旗艦藍圖，不僅有助於推動嘉義市及整體數位競爭力發展，更能進一步成為共榮共享數位發展模式。

黃敏惠說，市府持續推動智慧數位科技融入城市治理，整合設計思維，推動數位轉型、地方創生、跨域整合與永續發展，營造全齡共享，世代宜居的城市。與數位發展部團隊透過探討，加深中央與地方協力理解，梳理日後與中央溝通管道，特別是對於數位發展部相關補助計畫的了解，提供市民及鄰近居民更多優質服務。

數位發展部長唐鳳（左）日前拜會嘉義市政府，市長黃敏惠（右）爭取在嘉義市成立數位轉型中心。圖／嘉義市府提供
數位發展部長唐鳳（左）日前拜會嘉義市政府，市長黃敏惠（右）爭取在嘉義市成立數位轉型中心。圖／嘉義市府提供

嘉義 數位發展部 黃敏惠

延伸閱讀

番仔溝公園舊屋新生「Day Day」開幕 黃敏惠宣布文化新絲路啟航

陳建仁視察嘉市 允補助北園國中小步道等2項工程

影／陳建仁視察嘉市盧山橋 黃敏惠邀跳火肌舞一度遭架開

北港朝天宮媽祖明年再來嘉遶境 黃敏惠送大帖虔誠邀請

相關新聞

台積電來雲林看過計畫 縣長盼勿太多政治角力

台積電下一座先進封裝廠仍在選址，雲林縣積極爭取，也成為藍綠角力焦點，縣長張麗善表示，縣府已組成團隊規畫，台積電也實際到雲...

唐鳳拜會嘉義市政府 黃敏惠爭取成立數位轉型中心

數位發展部長唐鳳日前拜會嘉義市政府，市長黃敏惠爭取在嘉義市成立數位轉型中心，投入數位產業轉型旗艦計畫，盼中央投入更多的數...

鵝肉育成率減價格上揚 業者估要到明年清明節後才回穩

雲林縣是國內重要養鵝地區，先前受到天熱、種鵝無法進口致近親繁殖等因素影響，國內種鵝育成率低，肉鵝減產逾3成，產地毛鵝每台...

相隔20年布袋下港護安宮再辦三朝王醮 燒王船場面壯觀

相隔20年宗教盛事！嘉義縣布袋鎮下港護安宮昨晚7點至今天凌晨舉辦和瘟宴王祈安三朝王醮大典，晚間敬拜代天巡狩，地方民眾徒步...

表揚聽障網球好手林家文等38人 黃偉哲：盼給更多支持

台南市社會局今天舉辦2023年台南市身心障礙者及服務人員表揚活動，由市長黃偉哲頒獎給38位推薦代表，肯定優良身心障礙者及...

2023樸實文樟盃桌球賽 400名全國球友竹崎高中開賽

2023樸實文樟盃桌球賽今明2天在嘉義縣竹崎高中勁竹館開賽，分為國小、國中男女生個人組及社會團體組等項目，每組取前3名頒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。