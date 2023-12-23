唐鳳拜會嘉義市政府 黃敏惠爭取成立數位轉型中心

數位發展部長唐鳳日前拜會嘉義市政府，市長黃敏惠爭取在嘉義市成立數位轉型中心，投入數位產業轉型旗艦計畫，盼中央投入更多的數位發展公共建設，帶動區域發展，創造共榮共享的生活圈。唐鳳未當場回應，帶回研究。

黃敏惠說，市府本著以人為本原則，積極展開跨局處合作，推動智慧數位科技融入城市治理，科技必須建立在良好資通安全架構下，期盼數位發展部輔導挹注資源協助。

黃敏惠表示，嘉義市擁有深厚文化底蘊和獨特在地特色，交通條件優越，周邊有嘉縣嘉科園區、民雄航太園區、無人機AI創新應用研發中心等產業園區，市府透過十大旗艦計畫西區大發展，讓嘉義市成為阿里山觀光入口門戶，雲嘉南醫療中心與長照重地，呼籲數位發展部在嘉市設數位轉型中心。

以嘉義市優越條件，串聯區域整體發展，嘉義市近8成商業服務業，盼透過數位發展部資源挹注，推動1.2億嘉義市產業數位轉型旗艦藍圖，不僅有助於推動嘉義市及整體數位競爭力發展，更能進一步成為共榮共享數位發展模式。

黃敏惠說，市府持續推動智慧數位科技融入城市治理，整合設計思維，推動數位轉型、地方創生、跨域整合與永續發展，營造全齡共享，世代宜居的城市。與數位發展部團隊透過探討，加深中央與地方協力理解，梳理日後與中央溝通管道，特別是對於數位發展部相關補助計畫的了解，提供市民及鄰近居民更多優質服務。