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相隔20年 布袋下港護安宮再辦三朝王醮 燒王船場面壯觀

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣布袋下港護安宮昨晚迎請王船出廠，廖忠正道長進行科儀。圖／呂炎坤提供
嘉縣布袋下港護安宮昨晚迎請王船出廠，廖忠正道長進行科儀。圖／呂炎坤提供

相隔20年宗教盛事！嘉義縣布袋鎮下港護安宮昨晚7點至今天凌晨舉辦和瘟宴王祈安三朝王醮大典，晚間敬拜代天巡狩，地方民眾徒步往重頭戲燒王船儀式前進，千人恭送代天巡狩，嘉義縣長翁章梁及立委蔡易餘等人到場參與儀式，今凌晨燒王船儀式圓滿完成，場面莊嚴撼動參與信眾的內心。

昨晚7點恭送代天巡狩科儀，縣長翁章梁、立委蔡易餘及布袋鎮長蔡瑋傑等人，迎請王船出廠，將牽至燒王船地點，上香祈福後，今凌晨眾人引燃王船，王船烈火燃燒，象徵恭送代天巡狩，隨後搶鯉魚公儀式，有不少人衝向火堆中爭搶鯉魚公，並帶回家供奉保平安。

護安宮總幹事韓善輝表示，護安宮三朝王醮大典的王船是由台南市「糊紙」傳統工藝保存者王明賢製作，9月16日取龍骨，長9尺2寸，王船以竹編、紙糊方式製作，人偶、八仙及獅頭細緻精美，中桅插上鯉魚旗，總長27尺半，本月18日出廠。

護安宮主祀李府、練府、吳府、金府千歲及保生大帝，公元1919年時，下港一帶遭受瘟疫侵襲，獲得狩府千歲引進代天巡狩客王，平息瘟疫；地方信眾為感念神明進行建醮科儀，目前有紀錄為1965年、1975年、1987年及2003年；今年廟方擲天公杯、李府千歲領旨、降言，是相隔20年再次舉辦三朝王醮大典。

翁章梁表示，這是布袋鎮地方的大事，相隔20年看到場上擠這麼多人，就知道鄉親很重視這份信仰，民俗信仰可以集合很多力量，用最莊嚴的態度面對神明，相信可以保佑平安，他很高興參與其中。

蔡易餘說，下港護安宮之所以相隔20年才舉辦三朝王醮大典，是因這是兔年特有習俗，但也不是每年兔年都有，要剛好擲到筊才會舉行，所以下一次辦的時間仍是未知數，見到布袋鎮鄉親因此盛事齊聚一堂，充滿感動力量。

布袋下港護安宮今凌晨燒王船儀式，伴隨煙火，盛大畫下圓滿句點。圖／布袋鎮下港護安宮提供
布袋下港護安宮今凌晨燒王船儀式，伴隨煙火，盛大畫下圓滿句點。圖／布袋鎮下港護安宮提供
相隔20年布袋下港護安宮再辦三朝王醮送王船儀式，昨深夜至今凌晨仍吸引千名民眾參與盛事。圖／嘉義縣政府提供
相隔20年布袋下港護安宮再辦三朝王醮送王船儀式，昨深夜至今凌晨仍吸引千名民眾參與盛事。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣長翁章梁、立委蔡易餘及布袋鎮長蔡瑋傑等人，迎請王船出廠，將牽至燒王船地點。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣長翁章梁、立委蔡易餘及布袋鎮長蔡瑋傑等人，迎請王船出廠，將牽至燒王船地點。圖／嘉義縣政府提供

燒王船 蔡易餘 翁章梁

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