2023樸實文樟盃桌球賽 400名全國球友竹崎高中開賽

2023樸實文樟盃桌球賽今明2天在嘉義縣竹崎高中勁竹館開賽，分為國小、國中男女生個人組及社會團體組等項目，每組取前3名頒發獎金，社會組男女最高獎金一萬元，今早湧400多名全國喜愛桌球運動的球友齊打球，更比去年第一屆新增145名好手參賽。

體育署前署長高俊雄、嘉縣教育處體健科長黃宏鼎、乾佑工業股份有限公司董事長蔡賴顯榮擔任開幕貴賓，台北市、新北市、桃園、新竹、台中、台南、花蓮等地桌球好手前來參賽打球。

財團法人嘉義縣樸實文樟桌球教育基金會董事長何明錡表示，因小孩熱衷桌球運動而接觸到此領域，為緩解桌球基層運動教育長期受限經費不足導致發展受限的問題，與深根嘉義縣桌球運動教育教練呂皇澄討論，並以回饋家鄉精神成立基金會，開啟培育嘉義縣桌球種子的行動。

基金會成立於2021年，是以桌球教育為推廣目標的基金會，教育理念深受，包括乾佑工業、寶騏建設、繼川企業、佐茂科技、冷研科技、傲騰科技等企業支持，成為挹助縣內桌球運動的重要力量，至今竹崎高中、竹崎國小、大崎國小等學校也成基金會的合作學校。

竹崎高中教練廖雅萱表示，原是國泰桌球隊國中部教練，4年前從台北來到嘉義偏鄉培育桌球選手，以學業、術科並進的教育理念進行桌球種子扎根行動，在基金會的支持下，歷屆畢業生升學表現亮眼，成為「π型人才」。

竹崎高中校長蘇淵源表示，體育班深耕桌球基層訓練，從增設桌球專長開始，做好完善的嘉義縣桌球三級培訓，讓縣內選手得以延續自身專長，在學科、專長兼顧的學習環境下，升讀大學理想校系，朝向自身的夢想前進。