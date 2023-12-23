快訊

萬里老宅內部曝光！「台灣槍王」曝賴清德曾接待他們走一趟小山城

「賴皮寮」違建爭議殺傷力強！賴清德負聲量創高峰

耶誕搶便宜手機！蘋果iPhone這款折6910元、三星旗艦機直接砍萬元超划算

2023樸實文樟盃桌球賽 400名全國球友竹崎高中開賽

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
2023樸實文樟盃桌球賽今明2天在嘉義縣竹崎高中勁竹館開賽，早上湧400多名全國喜愛桌球運動的球友參賽開打。圖／竹崎高中提供
2023樸實文樟盃桌球賽今明2天在嘉義縣竹崎高中勁竹館開賽，早上湧400多名全國喜愛桌球運動的球友參賽開打。圖／竹崎高中提供

2023樸實文樟盃桌球賽今明2天在嘉義縣竹崎高中勁竹館開賽，分為國小、國中男女生個人組及社會團體組等項目，每組取前3名頒發獎金，社會組男女最高獎金一萬元，今早湧400多名全國喜愛桌球運動的球友齊打球，更比去年第一屆新增145名好手參賽。

體育署前署長高俊雄、嘉縣教育處體健科長黃宏鼎、乾佑工業股份有限公司董事長蔡賴顯榮擔任開幕貴賓，台北市、新北市、桃園、新竹、台中、台南、花蓮等地桌球好手前來參賽打球。

財團法人嘉義縣樸實文樟桌球教育基金會董事長何明錡表示，因小孩熱衷桌球運動而接觸到此領域，為緩解桌球基層運動教育長期受限經費不足導致發展受限的問題，與深根嘉義縣桌球運動教育教練呂皇澄討論，並以回饋家鄉精神成立基金會，開啟培育嘉義縣桌球種子的行動。

基金會成立於2021年，是以桌球教育為推廣目標的基金會，教育理念深受，包括乾佑工業、寶騏建設、繼川企業、佐茂科技、冷研科技、傲騰科技等企業支持，成為挹助縣內桌球運動的重要力量，至今竹崎高中、竹崎國小、大崎國小等學校也成基金會的合作學校。

竹崎高中教練廖雅萱表示，原是國泰桌球隊國中部教練，4年前從台北來到嘉義偏鄉培育桌球選手，以學業、術科並進的教育理念進行桌球種子扎根行動，在基金會的支持下，歷屆畢業生升學表現亮眼，成為「π型人才」。

竹崎高中校長蘇淵源表示，體育班深耕桌球基層訓練，從增設桌球專長開始，做好完善的嘉義縣桌球三級培訓，讓縣內選手得以延續自身專長，在學科、專長兼顧的學習環境下，升讀大學理想校系，朝向自身的夢想前進。

體健科長黃宏鼎表示，桌球運動深受民眾喜愛，可培養健康身體和團隊合作精神，感謝樸實文樟基金會實現社會公益不遺餘力，透過盃賽的舉辦，吸引選手和觀眾前來，更帶動周邊商業，也讓嘉縣的桌球賽事被全國看見。

2023樸實文樟盃桌球賽今明2天在嘉義縣竹崎高中勁竹館開賽，早上湧400多名全國喜愛桌球運動的球友參賽開打。圖／竹崎高中提供
2023樸實文樟盃桌球賽今明2天在嘉義縣竹崎高中勁竹館開賽，早上湧400多名全國喜愛桌球運動的球友參賽開打。圖／竹崎高中提供
2023樸實文樟盃桌球賽今明2天在嘉義縣竹崎高中勁竹館開賽，早上湧400多名全國喜愛桌球運動的球友參賽開打。圖／竹崎高中提供
2023樸實文樟盃桌球賽今明2天在嘉義縣竹崎高中勁竹館開賽，早上湧400多名全國喜愛桌球運動的球友參賽開打。圖／竹崎高中提供

嘉義 運動

延伸閱讀

體育推手獎今表揚典禮 潘文忠讚企業是選手最好後盾

合庫15度蟬聯「體育推手獎」 成就球員實現夢想的後盾

賴清德稱要在嘉義贏10萬票 侯營喊「諸羅山400年來第一戰」

桌球／WTT女子總決賽 鄭怡靜、李昱諄止步雙打4強

相關新聞

台積電來雲林看過計畫 縣長盼勿太多政治角力

台積電下一座先進封裝廠仍在選址，雲林縣積極爭取，也成為藍綠角力焦點，縣長張麗善表示，縣府已組成團隊規畫，台積電也實際到雲...

2023樸實文樟盃桌球賽 400名全國球友竹崎高中開賽

2023樸實文樟盃桌球賽今明2天在嘉義縣竹崎高中勁竹館開賽，分為國小、國中男女生個人組及社會團體組等項目，每組取前3名頒...

嘉市5處公園兒童遊戲場打造全新特色好玩遊具 下月開放

嘉義市26萬多人口共有35處公園，密度高被稱為「公園城市」，議員建議市府改造公園新遊具注重安全，貼近使用者習慣，市府配合...

雲林客運放棄經營 統聯客運救援代駛往返高鐵接駁路線

雲林縣201高鐵快捷公車、101「斗六棒球場－受天宮－環球科技大學」、102「斗六火車站－崙仔集會所」三條市區客運路線，...

韓團MAMAMOO輝人台南耶誕晚會彩排 逾500名粉絲搶先看

2024台南好young耶誕跨年系列首場大型演唱會「搖滾耶誕演唱會」今天下午將正式登場，韓國大勢女團MAMAMOO成員輝...

民雄鄉鐵路高架未徵收就要動土惹質疑 鐵道局：先做車站區內公有地

嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫「民雄車站先期工程」，昨天舉行動土祈福典禮，蔡英文總統、行政院長陳建仁、嘉縣長翁章梁、交通部長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。