快訊

剛打算換車...男駕千萬麥拉倫巿區失控自撞 車頭開花慘況曝

學者看缺工海嘯：翻轉生育已來不及 開放移民迫在眉睫

美麗島民調／柯文哲扮關鍵少數 左右賴、侯領先地位

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林客運放棄經營 統聯客運救援代駛往返高鐵接駁路線

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣市區客運201「高鐵雲林站－斗六火車站－雲林科技大學」高鐵快捷公車路線2015年通車，每天提供62班次往返高鐵雲林站至斗六火車站，是服務縣民往來高鐵站的重要接駁路線。記者陳雅玲／攝影
雲林縣市區客運201「高鐵雲林站－斗六火車站－雲林科技大學」高鐵快捷公車路線2015年通車，每天提供62班次往返高鐵雲林站至斗六火車站，是服務縣民往來高鐵站的重要接駁路線。記者陳雅玲／攝影

雲林縣201高鐵快捷公車、101「斗六棒球場－受天宮－環球科技大學」、102「斗六火車站－崙仔集會所」三條市區客運路線，由雲林客運經營，該公司因內部經營問題及經營成本考量，明年起放棄經營，縣府協調統聯客運代駛，班次、路線維持不變。

雲林縣市區客運201「高鐵雲林站－斗六火車站－雲林科技大學」高鐵快捷公車路線2015年通車，每天提供62班次往返高鐵雲林站至斗六火車站，是服務縣民往來高鐵站的重要接駁路線。

2022年縣府新增101「斗六棒球場－受天宮－環球科技大學」、102「斗六火車站－崙仔集會所」兩條市區客運路線，全線統一票價全票20元、半票10元，民眾只要使用電子票證即可享免費乘車優惠。

縣府工務處長汪令堯表示，雲林客運公司應公司內部經營問題，並考量經營成本，明年元旦起放棄經營權，縣府為免影響民眾通勤、通學，協調後由統聯客運同意代駛，將以既有國道客運車輛混合調度方式投入營運，目前班次、路線不變，未來將視實際需求調整。

汪令堯表示，201路線去年運量37萬3千多人次、今年1至9月32萬3千多人次，101、102路線去年三月底通車，今年1至9月運量分別為2萬3千多及1萬多人次。

雲林縣市區客運201「高鐵雲林站－斗六火車站－雲林科技大學」高鐵快捷公車路線2015年通車，每天提供62班次往返高鐵雲林站至斗六火車站，是服務縣民往來高鐵站的重要接駁路線。記者陳雅玲／攝影
雲林縣市區客運201「高鐵雲林站－斗六火車站－雲林科技大學」高鐵快捷公車路線2015年通車，每天提供62班次往返高鐵雲林站至斗六火車站，是服務縣民往來高鐵站的重要接駁路線。記者陳雅玲／攝影

火車站 雲林 斗六

延伸閱讀

賴清德環島拼圖雲林逾千人響應 祭三大支持顧地方

台積電來雲林看過 張麗善：希望不要有太多政治角力

全球首款高鐵新幹線0系花魁車 台灣高鐵修復台南站亮相

高鐵奇景「活生生大型行李」出沒！網傻眼：小孩竟不如珍貴物品？

相關新聞

台積電來雲林看過計畫 縣長盼勿太多政治角力

台積電下一座先進封裝廠仍在選址，雲林縣積極爭取，也成為藍綠角力焦點，縣長張麗善表示，縣府已組成團隊規畫，台積電也實際到雲...

嘉市5處公園兒童遊戲場打造全新特色好玩遊具 下月開放

嘉義市26萬多人口共有35處公園，密度高被稱為「公園城市」，議員建議市府改造公園新遊具注重安全，貼近使用者習慣，市府配合...

雲林客運放棄經營 統聯客運救援代駛往返高鐵接駁路線

雲林縣201高鐵快捷公車、101「斗六棒球場－受天宮－環球科技大學」、102「斗六火車站－崙仔集會所」三條市區客運路線，...

韓團MAMAMOO輝人台南耶誕晚會彩排 逾500名粉絲搶先看

2024台南好young耶誕跨年系列首場大型演唱會「搖滾耶誕演唱會」今天下午將正式登場，韓國大勢女團MAMAMOO成員輝...

民雄鄉鐵路高架未徵收就要動土惹質疑 鐵道局：先做車站區內公有地

嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫「民雄車站先期工程」，昨天舉行動土祈福典禮，蔡英文總統、行政院長陳建仁、嘉縣長翁章梁、交通部長...

民雄鐵路高架化動工 2031年通車

嘉義縣民雄鐵路高架化長期被地方視為不可能，甚至遭批是「臭彈」，昨天鐵道局舉辦嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫「民雄車站先期工程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。