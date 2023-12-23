韓團MAMAMOO輝人台南耶誕晚會彩排 逾500名粉絲搶先看

2024台南好young耶誕跨年系列首場大型演唱會「搖滾耶誕演唱會」今天下午將正式登場，韓國大勢女團MAMAMOO成員輝人昨天傍晚6點多到市府永華市政中心西側廣場進行彩排，在沒有事先公布下，現場至少湧入了5百位輝人的粉絲，現場宛如一場演唱會已在進行。

原本經紀公司想要針對大型舞台全部圍起黑幕進行彩排，但輝人表示過去來訪台灣時，不管是MAMAMOO團體或是她個人，都曾碰過來自台南的粉絲，也感受到不管是台灣或是台南的粉絲，都格外熱情活潑，演出結束後總可以從台灣的粉絲身上獲得許多正能量與活力，尤其看到彩排現場在寒流來襲時，仍聚集如此多粉絲，她向經紀公司表示彩排時不用圍起黑幕，讓粉絲們可以欣賞到她彩排的表演，以感謝現場守候粉絲的熱情。

輝人此次來台南有不少粉絲推薦必嘗美食名單，市長黃偉哲昨天下午在媒體見面會準備全套招待，包括芒果乾、番茄果乾以及冬至湯圓，大讚「好吃」，昨晚彩排結束後，她與經紀公司人員前往武聖夜市體驗夜市文化，她也對台灣夜市的遊戲區感到新鮮好奇，現場玩起投圈圈遊戲，首次嘗試即顯示她的好身手，投中2個獎品，逛夜市民眾巧遇輝人都相當開心。

黃偉哲表示，市府用心規畫卡司提供民眾高品質的視覺饗宴，台南好Young系列演唱會魅力無法擋，除了會持續用心以台南職人魂種植的農特產品及小吃招待遠道而來的藝人外，他也不忘提醒親自在現場搭帳棚或過夜的民眾，在低溫下仍要注意保暖工作，並指示同仁到現場發送暖暖包，讓民眾避免因低溫感冒或不適，可以開開心心、健健康康欣賞演唱會。 韓國大勢女團MAMAMOO成員輝人昨天彩排，貼心要工作人員不用圍起黑幕，讓粉絲們可以提前欣賞到她彩排的表演。圖／台南市政府提供 韓國大勢女團MAMAMOO成員輝人昨天彩排，貼心要工作人員不用圍起黑幕，讓粉絲們可以提前欣賞到她彩排的表演。圖／台南市政府提供 韓國大勢女團MAMAMOO成員輝人昨晚專程體驗台南夜市文化和美食。圖／台南市政府提供 韓國大勢女團MAMAMOO成員輝人昨天彩排，貼心要工作人員不用圍起黑幕，讓粉絲們可以提前欣賞到她彩排的表演。圖／台南市政府提供