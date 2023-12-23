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台積電來雲林看過計畫 縣長盼勿太多政治角力

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣長張麗善表示，縣府已組成團隊規畫，台積電也實際到雲林勘查，她非常有信心，希望不要有太多政治角力影響。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善表示，縣府已組成團隊規畫，台積電也實際到雲林勘查，她非常有信心，希望不要有太多政治角力影響。記者陳雅玲／攝影

台積電下一座先進封裝廠仍在選址，雲林縣積極爭取，也成為藍綠角力焦點，縣長張麗善表示，縣府已組成團隊規畫，台積電也實際到雲林勘查，她非常有信心，希望不要有太多政治角力影響。

張麗善表示，雲林縣用實際的行動展現爭取台積電的決心，縣府已組成團隊，針對台積電未來的用水用電還有土地，以及各方面的生活機能，都有完整的規畫跟準備，台積電也親自到雲林來看過計畫提供的1200公頃台糖土地。

「到目前為止我們非常有信心，希望台積電能夠落腳雲林」，張麗善說，這塊土地可以建構台積電未來20至30年的規畫，包括產業鏈進駐及相關的維護跟管理，雲林縣政府提供的是一個下世代高科技產業垂直整合的產業鏈計畫。

張麗善強調，雲林縣政府秉持著商業的道義，爭取台積電的過程沒有對外大力的宣傳，她也帶隊拜訪行政院副院長鄭文燦，希望以產業本身意願為原則，不要有太多的政治角力，影響雲林縣未來產業進駐與發展的可能性。

台積電 雲林 張麗善

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