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注意！永康2大交通資訊報你知

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
明天零時起永康區大灣路、富強路一段，試辦取消強制兩段式左轉，民眾仍可繼續兩段式左轉。記者周宗禎／翻攝
明天零時起永康區大灣路、富強路一段，試辦取消強制兩段式左轉，民眾仍可繼續兩段式左轉。記者周宗禎／翻攝

台南永康交通瓶頸四叉巷平交道經常發生事故，常有車輛撞到警示桿，市府在西側新闢康橋大道平交道，今天清晨6點起通車啟用，四叉巷平交道昨天深夜零時封閉，走入歷史。今天凌晨零時起永康區大灣路、富強路一段，試辦取消強制兩段式左轉，民眾仍可繼續兩段式左轉。交警表示，此兩段交通交通瓶頸經過改善，可大幅改善交通回堵及事故。

永康東橋地區發展迅速、人口大增車流湧現，上下班尖峰前往鹽行區或國道1號，民眾常利用四叉巷平交道兩側道路，因狹窄會車不易，常造成回堵、事故頻傳。

警方說，康橋大道平交道啟用期待解決燃眉之急，打通東橋地區任督二脈。因應四叉巷平交道永久封閉，在東西向進入四叉巷平交道道路，在東橋一路與康橋大道口、中正二街及中正二街336巷口等2處，各設置「指65」 (此路不通)標誌，提醒用路人改道行駛，避免不慎闖入衍生事故。

永康警分局指出，中西區試辦取消兩段式左轉成效佳，市府再擇永康區大灣路及富強路一段試辦第二階段，全長4公里，塗銷內側禁行機車標字，開放機車行駛內側車道及各路口直接左轉，同時保留機車待轉區，供有兩段式左轉習慣駕駛繼續使用；試辦路段要特別留意大灣路與永大路口，由永大路南北方向欲左轉大灣路機車騎士，依舊要兩段式左轉。

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