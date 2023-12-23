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陳揆視察盧山橋 黃敏惠邀跳「火肌舞」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市長黃敏惠（前排左三）邀請行政院長陳建仁（前排左二）跳「火肌舞」，一度遭隨行人員架開。記者魯永明／攝影
嘉義市長黃敏惠（前排左三）邀請行政院長陳建仁（前排左二）跳「火肌舞」，一度遭隨行人員架開。記者魯永明／攝影

行政院長陳建仁昨天上午視察嘉義市，連接縣市新建完工的盧山橋及東義路拓寬工程，市長黃敏惠準備多項計畫及簡報，請求中央兌現負擔鐵路高架工程配合款，建輕軌等，陳建仁只說要研議，答應北園國中小學校人行步道，以及電桿下地補助。

陳揆準備離去，黃敏惠邀請跳「火肌舞」，一度遭隨行人員推開，黃敏惠不悅說「院長難得來，找院長跳火肌舞參加金氏紀錄，遭隨行人員推開」。

陳建仁與蔡英文總統到嘉縣參加民雄鐵路高架工程動土，先到嘉市視察新建盧山橋及東義路拓寬工程，立委王美惠到場，黃敏惠率主管準備多項計畫及簡報，希望獲得中央關愛補助，包括鐵路高架配合款、輕軌及三橫三縱三環生活新路網等交通建設共逾300億計畫。

陳建仁只答應六項計畫的北園國中小通學步道工程，以及台電箱體遷移及電桿下地補助，指中央有50億校園周邊及行車安全道路改善計畫，前瞻計畫有提升道路品質等，餘4項計畫待市府提計畫書，由中央部會研議。

王美惠要求中央增加補助建設，黃敏惠發言，陳建仁隨行人員提醒時間，陳建仁視察盧山橋聽簡報後，黃敏惠邀陳建仁跳樂齡勇壯城「火肌舞」，說只要1分鐘，遭隨行人員推開，最後陳建仁仍看著教跳影片，與黃敏惠、王美惠一起跳。

陳建仁車隊離去，黃敏惠對內政部國土管理署長吳欣修抱怨，「我們準備很多計畫爭取補助，如果院長不到嘉縣，會來嘉市嗎？我請院長跳火肌舞被隨行人員推開」；議員陳家平說，看到院長隨行人員推開市長，很不應該。

盧山橋及東義路拓寬10月舉行通車典禮，雙拱肋鋼拱橋梁，採單跨不落墩設計工法，總長205公尺，是全國第二長鋼拱橋，路橋總經費10億元，嘉邑行善團捐7千萬元，建立公私合力典禮，建構橋安、路安、人平安優質生活城市，還成為橋美、水美、風景美新地景。

陳建仁 黃敏惠 行人

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