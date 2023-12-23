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民雄鐵路高架化動工 2031年通車

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義報導
嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫民雄車站先期工程昨天動土，蔡英文總統等人出席鏟土祈福。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫民雄車站先期工程昨天動土，蔡英文總統等人出席鏟土祈福。記者呂慧瑜／攝影

嘉義縣民雄鐵路高架化長期被地方視為不可能，甚至遭批是「臭彈」，昨天鐵道局舉辦嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫「民雄車站先期工程」動土典禮，總斥資173.48億，2031年完工通車，將撤除沿線5處平交道、3處陸橋及1處地下道，打通民族路等交通要道，均衡都市發展。蔡英文總統出席表示，面對接下來8年施工的交通黑暗期，中央盼地方鄉親能夠體諒。

蔡英文說，民雄鐵路高架化為嘉義縣打造更完整基礎建設，是嘉義縣轉型起飛重要的一步，縫合鐵路沿線兩側地區、均衡都市發展，撤除5處平交道、3處陸橋及1處地下道，期許施工團隊努力讓建設如期如質完工。

民雄鵝肉店商家說，鐵路高架化是很好的重大工程，未來高架化搭配都市計畫，地方繁榮指日可待，但長達8年施工期，希望採分段施工，避免造成交通壅塞及擾民況。

交通部鐵道局說，民雄鐵路高架化，北起頂寮路平交道北側，南至嘉北站北端，斥資173.48億，全長8.92公里，預計2031年完工通車。行政院長陳建仁表示，8年施工期會帶來很大不便，但等待將帶來更好生活環境，盼鄉親體諒。

縣長翁章梁表示，近6年嘉義發生翻天覆地變化，可想像2031年通車後，民雄地貌將完全不一樣，他沒有想到2016年站在陳明文選立委的戰車上，喊民雄鐵路高架化，現今兌現承諾，夢想成真。

「我不是亂喊民雄鐵路高架！」陳明文說，6年來從可行性研究評估，到5月行政院核定，他全程每個環節緊盯，當初擔任議員的林于玲還批評他「臭彈、放臭屁！」他很開心卸任前動工，未來民雄交通會更安全，帶動邁向城市商業化發展。

鐵路高架化 嘉義 蔡英文

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