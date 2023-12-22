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媽祖也來過耶誕！中西文化融合 台南6米巨型石碑燈飾點燈

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南安南區公所在土城圖書館前，打造由媽祖帶著千里眼、順風耳，還有台江小紅妹等，跟著耶誕老人過節的打卡牆，中西文化融合，相當有趣。記者萬于甄／攝影
台南安南區公所在土城圖書館前，打造由媽祖帶著千里眼、順風耳，還有台江小紅妹等，跟著耶誕老人過節的打卡牆，中西文化融合，相當有趣。記者萬于甄／攝影

為迎接耶誕節來臨，台南安南區公所將鹿耳門公園逾6米的巨型石碑，佈置化身耶誕樹，今晚舉辦點燈儀式，現場除光彩奪目的石碑外，區公所也打造由媽祖帶著千里眼、順風耳，還有台江小紅妹跟著耶誕老人過節的打卡牆，有趣的中西文化融合，吸引不少居民拍照打卡。

安南區公所表示，打卡牆由台南應用科技大學視設系師生，利用在地紅蔥頭代言人－台江小紅妹、Q版媽祖、千里眼、順風耳、耶誕老人及麋鹿等元素，製作最獨特、最貼近在地的打卡牆，讓耶誕節慶融合在地產業及宗教文化，打造安南區獨有的耶誕氛圍。

區公所也說，為迎接台南400，今年將鹿耳門公園高達6米的巨型石碑，妝點燈飾，打造成獨一無二的耶誕樹，融合鹿耳門公園地景，並點亮人行道，十分吸睛耀眼，也邀請大家在周末耶誕假期前來拍照、打卡響應，留下最特別的耶誕回憶。

台南安南區公所將鹿耳門公園逾6米的巨型石碑，佈置燈飾化身耶誕樹，今晚舉辦點燈儀式。記者萬于甄／攝影
台南安南區公所將鹿耳門公園逾6米的巨型石碑，佈置燈飾化身耶誕樹，今晚舉辦點燈儀式。記者萬于甄／攝影

台南 媽祖 耶誕節

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