台南榮家新園區今啟用 舊址與南鐵、捷運整體規畫帶動發展

台南榮譽國民之家平實「R7」養護園區，由中央出資、委託台南市政府代拆代建，國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬今天偕同台南市長黃偉哲共同主持開幕啟用典禮，黃偉哲表示，盼未來榮民朋友都能在園區獲得最好的照顧。

台南榮譽國民之家成立71年，原位在東區文化中心崇明路，舊址受限於原有建築配置及結構問題，已無法符合老人福利法設置之老人福利機構標準，及無障礙居住生活等要求，2014年配合台南市政府鐵路地下化及整體都市計畫，辦理台南榮家遷建計畫，遷移至平實R7重劃區及永康區網寮北營區現址，退輔會出資16.41億元，新建工程由台南市政府工務局代辦，2020年6月開工興建，2023年底完工。

黃偉哲致詞時感謝各界協助，促成台南榮家平實養護園區順利完工。在園區興建的3年半期間，歷經疫情、原物料上漲以及缺工等問題，所幸在與建築師協調多次後一一克服並順利啟用，他期盼未來榮民朋友不管是家庭或個人，都可以在園區得到最好的照顧。

退輔會主委馮世寬感謝市府大力協助，為榮民榮眷提供活潑、明亮又舒適的生活環境，且在設計時特別注重「安心老化」、「療癒環境」、「逃生避難」、「前瞻建築」，打造一個更安全、溫馨、充滿綠意的新榮家。

馮世寬說，新建台南榮家緊鄰高雄榮民總醫院台南分院，未來台南榮家將與台南分院、台南榮服處攜手團結合作，為輔導會開創一個服務三合一的醫療、養護及經營體系，針對老化照顧之人身安全、健康維護、使用便利、居家氛圍等四大需求，更提供全方位的服務。

工務局表示，台南榮民之家遷建分為兩處基地，平實基地新建「台南榮民之家」規畫450床的長照、養護和失智中心，；另網寮北基地建置「榮民健康服務園區」，提供有行動能力老者的安養服務，分夫妻房和單人房兩種房型共150床，均採用「簇群式聚落」模式配置。

新建榮家園區保留大片老樹，營造生態綠化和森林步道區，外觀造型呈現簡約風格及高彩度明亮感，再點綴局部彩色耐候性塗料及丁掛紅磚，勾勒展現質樸及家屋的印象，榮獲2021年國家卓越建設獎最佳規畫設計類金質獎的肯定。

原東區台南榮家舊址，未來將與南鐵地下化及未來台南捷運作整體規畫，透過變更都市計畫，將崇學路打通連接至未來鐵路地下化後的上方路廊，便捷東西向交通，並增設停車場解決文化中心周邊長久以來的停車問題，可望活化東區未來發展。