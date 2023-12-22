南市安南區怡中市地重劃進度已達29％ 可供5.9公頃建地

台南市安南區怡中市地重劃工程，目前正施工果菜市場東西二側基地的兩座地下滯洪池，等待混凝土強度達到規範值後將會進行地下開挖作業，兩側工區同步進行中，目前工程進度已達29%，超前0.67%，預計2025年1月完工，可提供約5.9公頃可建築土地。

市長黃偉哲表示，市府辦理市地重劃案為均衡區域發展，活絡土地利用，將開發利用低度及閒置荒廢等土地，影響地方發展，透過都市計畫劃設以市地重劃方式辦理整體開發，本工程重劃後道路設施完善、土地地形方整、增闢公園、停車場及2處地下滯洪池等公共設施，加上鄰近北安路可通往北外環、安吉路可通往國8等交通網，未來發展指日可待。

地政局長陳淑美指出，開發面積約8.9公頃，工程目前實際進度已達29%，超前0.67%，本開發區為改善鄰近區域淹水問題，東側基地及西側基地利用公園用地於地下設計滯洪池，收納即時強降雨量，降低排水路負擔，土地開發兼具防洪減災，推動市政促進地方建設發展，創造雙贏。

該工程經「台南市政府工程查核小組施工品質查核」獲甲等，目前東側停車場用地下方地下滯洪池正進行側牆及頂版之模版組立工項，採自然邊坡開挖方式，施工架安裝及護欄設置封閉性完整性，獲得查核委員肯定；西側地下滯洪池因緊鄰台電變電站等因素，開挖前先行施作之地下連續壁體已施工完成，目前等待混凝土強度達到規範值後將會開挖地下，兩側工區同步進行，目前工程進度已達29%，後續施工廠商依照工程規劃進行汙工管線及雨水箱涵等工項施作，施工過程順利。

地政局表示，目前工程即將施作北安路與怡安路二段聯外排水箱涵工項，施工期間封閉部分車道影響通行，將會督促施工廠商做好交通維持及人員管制等作業，降低對於周邊交通影響，期盼工程如期如質的順利完成。