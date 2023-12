番仔溝公園舊屋新生「Day Day」開幕 黃敏惠宣布文化新絲路啟航

嘉義市嘉雄陸橋下番仔溝公園小木屋,市府委託經營,全新品牌概念店「Day Day」上午開幕,將閒置17年老屋改造為餐飲與策展空間,市長黃敏惠憶起故鄉番仔溝,感動落淚說,「DayDay」是城市公園新體驗,也是串連文化創意產業園區與番仔溝公園的「雙園計畫」起點,更是帶動文化新絲路計畫啟航。

西區番仔溝公園是嘉市歷史文化景點,占地2.85公頃,園內有條人工溝渠,稱番仔溝,名稱由來據傳鄭成功未,嘉義是原住民聚處,無法抵禦外敵,於是在里內挖築修水溝(現今龍安宮邊),後被漢人填土整平而得名。「Day Day」是市府繼文化公園「IKEA Hej行動商店」後,第2件公園委託經營案,秘密客咖啡館透過投標取得經營權,打造公園美學實驗場域,讓公園可以更親近友善。

開幕由街頭藝人巴奇先生帶來精彩打擊演奏,隨後劇團演員楊麗菁用戲劇呈現舊屋主阿美經營理髮店,以及當年生活酸甜苦辣。舊屋主阿美回曾經生活的空間也跟大家分享。

黃敏惠說,「Day Day」進駐不僅是舊屋新生,也注入創新活化力量,要打造凝聚大家地方,挖掘更多故事,這是場城市盛會,讓市民與公園、與老屋、與歷史、與文化、與生活產生更多的連結與互動。

建設處長田長沛表示,番仔溝公園清末是工業核心,聚集化工、機械等工廠,也是第一條排水溝。2008年番仔溝公園完工,為在地帶來全新景象,市府2022年將公園打造成機器人全齡遊戲場,充滿特色的機器飛碟遊具與全市最大沙坑、3人同行跳格子設施,是嘉義人共享幸福樂園。開闢公園保留小木屋以全新概念店「DayDay」重新開幕,提供民眾嶄新體驗場域,也是「雙園計畫」與「文化新絲路」的重要實踐。

「Day Day」生活實驗基地的品牌總監鄧竹伶Miva,感謝市府讓年輕人勇敢回家,做自己想做嘗試,「Day Day」結合咖啡、酒吧、展覽等元素,以「How is your day!Everything made my day!」的想法打造新型態空間,從一間店,走入社區、再拓展到城市。