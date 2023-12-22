番仔溝公園舊屋新生「Day Day」開幕 黃敏惠宣布文化新絲路啟航

嘉義市嘉雄陸橋下番仔溝公園小木屋，市府委託經營，全新品牌概念店「Day Day」上午開幕，將閒置17年老屋改造為餐飲與策展空間，市長黃敏惠憶起故鄉番仔溝，感動落淚說，「DayDay」是城市公園新體驗，也是串連文化創意產業園區與番仔溝公園的「雙園計畫」起點，更是帶動文化新絲路計畫啟航。

西區番仔溝公園是嘉市歷史文化景點，占地2.85公頃，園內有條人工溝渠，稱番仔溝，名稱由來據傳鄭成功未，嘉義是原住民聚處，無法抵禦外敵，於是在里內挖築修水溝（現今龍安宮邊），後被漢人填土整平而得名。「Day Day」是市府繼文化公園「IKEA Hej行動商店」後，第2件公園委託經營案，秘密客咖啡館透過投標取得經營權，打造公園美學實驗場域，讓公園可以更親近友善。

開幕由街頭藝人巴奇先生帶來精彩打擊演奏，隨後劇團演員楊麗菁用戲劇呈現舊屋主阿美經營理髮店，以及當年生活酸甜苦辣。舊屋主阿美回曾經生活的空間也跟大家分享。

黃敏惠說，「Day Day」進駐不僅是舊屋新生，也注入創新活化力量，要打造凝聚大家地方，挖掘更多故事，這是場城市盛會，讓市民與公園、與老屋、與歷史、與文化、與生活產生更多的連結與互動。

建設處長田長沛表示，番仔溝公園清末是工業核心，聚集化工、機械等工廠，也是第一條排水溝。2008年番仔溝公園完工，為在地帶來全新景象，市府2022年將公園打造成機器人全齡遊戲場，充滿特色的機器飛碟遊具與全市最大沙坑、3人同行跳格子設施，是嘉義人共享幸福樂園。開闢公園保留小木屋以全新概念店「DayDay」重新開幕，提供民眾嶄新體驗場域，也是「雙園計畫」與「文化新絲路」的重要實踐。

「Day Day」生活實驗基地的品牌總監鄧竹伶Miva，感謝市府讓年輕人勇敢回家，做自己想做嘗試，「Day Day」結合咖啡、酒吧、展覽等元素，以「How is your day！Everything made my day！」的想法打造新型態空間，從一間店，走入社區、再拓展到城市。