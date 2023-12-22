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雲林這幾個鄉鎮飽受水患之苦 牛挑灣溪排水上游治理終於開工

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣牛挑灣溪排水牛挑灣橋上游治理工程預計2025年7月完工，將可改善周邊533公頃面積的淹水情形。記者陳苡葳／攝影
雲林縣牛挑灣溪排水牛挑灣橋上游治理工程預計2025年7月完工，將可改善周邊533公頃面積的淹水情形。記者陳苡葳／攝影

雲林縣牛挑灣溪位在水林及四湖2鄉交界處，目前已整治13.72公里，縣府水利處今天指出，仍有部分未整治段因排水寬度不足造成高水位，致周邊地區淹水，今投入1億7190萬元施作牛挑灣溪排水牛挑灣橋上游治理工程，改善長約2公里左右的渠寬不足及深層斷面等問題，預計2025年7月完工。

牛挑灣溪排水是縣府公告區域排水，全長17.8公里，水利處表示，其上游銜接山子內大排、頂寮大排，流經北港、水林、四湖及口湖等鄉鎮，目前完成整治的區段為下游段，整治率77％，尚有上游段亟待整治。

縣長張麗善今天主持工程動土典禮時指出，牛挑灣溪排水因斷面及寬度不足，第1期工區為中上游渠段(13K+430~14K+750)將增加通洪面積，其中的13K+430至13K+716牛挑灣橋下游渠段頂寬為55公尺，13K+716至14K+810牛挑灣橋上游渠段頂寬則為50公尺。

水利處說，該案歷經2次公聽會聽取地方意見及相關單位學者專家建議後，依生態評估檢核結果，考量節能減碳下採用緩坡化式坡面工型式，使混凝土減量，並在洪水位以上採用植草磚鋪設的低耗能綠色柔性工法施作，降低整體碳排放量，也增設生態廊道，提供民眾休憩空間。

水利處長許宏博說，另於排水路的左、右護案均設置寬5公尺的水防道路，以利後續搶險救災之用、增設堤防道路方便民眾進出等；由於兩岸多為農田低窪地，為利低窪區域逕流排放需設置堤後排水設施，也於適當距離設置流入工將逕流導排至牛挑灣溪排水，完工後可改善鄰近地區約533公頃的淹水情形。

雲林縣長張麗善（後中）今天主持牛挑灣溪排水牛挑灣橋上游治理工程動土典禮。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善（後中）今天主持牛挑灣溪排水牛挑灣橋上游治理工程動土典禮。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府投入1.7億多元施作牛挑灣溪排水牛挑灣橋上游治理工程，圖為牛挑灣橋下渠段。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府投入1.7億多元施作牛挑灣溪排水牛挑灣橋上游治理工程，圖為牛挑灣橋下渠段。記者陳苡葳／攝影

淹水 張麗善 洪水 雲林

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