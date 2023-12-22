2024台灣燈會在台南！「龍耀台南」為主題 預計明年元月3日亮相主燈

睽違16年，2024台灣燈會將回到台南舉辦，以「龍耀台南」為主題，南市府觀旅局預期可望吸引國內外觀光客約1000萬人次，創造周邊逾150億觀光產值；觀旅局今舉辦年終成果發布會，同時介紹2024台灣燈會，並與各區觀光協會交流意見，希望邀請各界共同響應，讓台灣燈會點亮台南。

觀旅局表示，2024台灣燈會是敲響台南400首場國際級活動，更是台南睽違16年，再度舉辦台灣燈會，市府邀集各局處單位共同籌辦，初步規劃安平與高鐵兩大燈區，安平燈區展期預計從明年2月3日開跑，為期36天，高鐵燈區則從2月23日開始，為期16天。

其中，安平燈區將規劃台南400燈區及河光往事燈區，前者主題將扣合歷史發展，預計將有19件作品展出，後者以當代藝術為主，預計共10件展品，搭配12場次空中無人機、煙火及燈光秀展演，精彩可期。

高鐵燈區則圍繞大台南會展中心，主燈「龍來台灣」正如火如荼打造，預計明年元月3日公布亮相，搭配市府燈區「城裡有光」以及綠能燈區外，第23屆世界蘭展屆時也將在大台南會展中心登場，讓遊客白天賞蘭花，晚上看花燈。

觀旅局長林國華說，為迎接台南400，觀旅局今年也提前暖身做足準備，更攜手觀光產業業者交出亮麗的成績單，像是旅宿家數及營收成長、黃金海岸及扇鹽地景亮點建設、城市行銷特色主題活動等，統計全年觀光活動吸引逾133萬人次，相信明年燈會可望再創佳績。