台南交通瓶頸路段資訊報你知 康橋大道平交道明晨啟用

台南永康交通瓶頸四叉巷平交道經常發生事故，市政府在西側新闢康橋大道平交道，明天上午六點起通車啟用，四叉巷平交道今天深夜零時封閉，走入歷史。另明天零時起永康區大灣路、富強路一段，試辦取消強制兩段式左轉，民眾仍可繼續兩段式左轉。

永康東橋地區發展迅速、人口大增車流湧現，上、下班尖峰時段前往鹽行地區或國道1號方向，民眾常利用四叉巷平交道兩側道路，但因狹窄會車不易，常造成回堵且事故頻傳。

警方表示，康橋大道平交道啟用期待解決燃眉之急，打通東橋地區任督二脈。因應四叉巷平交道永久封閉，在東西向進入四叉巷平交道道路，於東橋一路與康橋大道口、中正二街及中正二街336巷口等2處，各設置「指65」(此路不通)標誌，提醒用路人改道行駛，避免不慎闖入衍生事故。

永康警分局指出，中西區試辦取消兩段式左轉成效良好，市府再擇永康區大灣路段及富強路一段試辦第二階段，全長4公里，塗銷內側禁行機車標字，開放機車行駛內側車道，及各路口直接左轉，同時也會保留機車待轉區，以供有兩段式左轉習慣駕駛人繼續使用；試辦路段要特別留意大灣路與永大路口，由永大路南北方向欲左轉大灣路機車騎士，依舊要遵守兩段式左轉規則。