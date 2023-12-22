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台南交通瓶頸路段資訊報你知 康橋大道平交道明晨啟用

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南交通瓶頸路段四叉路平交道狹窄道路彎曲事故頻傳今晚封閉，新建康橋大道平交道明晨啟用。記者周宗禎／攝影
台南交通瓶頸路段四叉路平交道狹窄道路彎曲事故頻傳今晚封閉，新建康橋大道平交道明晨啟用。記者周宗禎／攝影

台南永康交通瓶頸四叉巷平交道經常發生事故，市政府在西側新闢康橋大道平交道，明天上午六點起通車啟用，四叉巷平交道今天深夜零時封閉，走入歷史。另明天零時起永康區大灣路、富強路一段，試辦取消強制兩段式左轉，民眾仍可繼續兩段式左轉。

永康東橋地區發展迅速、人口大增車流湧現，上、下班尖峰時段前往鹽行地區或國道1號方向，民眾常利用四叉巷平交道兩側道路，但因狹窄會車不易，常造成回堵且事故頻傳。

警方表示，康橋大道平交道啟用期待解決燃眉之急，打通東橋地區任督二脈。因應四叉巷平交道永久封閉，在東西向進入四叉巷平交道道路，於東橋一路與康橋大道口、中正二街及中正二街336巷口等2處，各設置「指65」(此路不通)標誌，提醒用路人改道行駛，避免不慎闖入衍生事故。

永康警分局指出，中西區試辦取消兩段式左轉成效良好，市府再擇永康區大灣路段及富強路一段試辦第二階段，全長4公里，塗銷內側禁行機車標字，開放機車行駛內側車道，及各路口直接左轉，同時也會保留機車待轉區，以供有兩段式左轉習慣駕駛人繼續使用；試辦路段要特別留意大灣路與永大路口，由永大路南北方向欲左轉大灣路機車騎士，依舊要遵守兩段式左轉規則。

永康交通組長葉敏旭表示，試辦期間騎乘機車應注意「提前變換到內側車道後再左轉」、「在變換車道前應提早使用方向燈並注意後方來車」等安全觀念，分局會利用社區活動、學校集會及社群媒體等加強宣導，特別提醒因用路習慣改變，行駛於內側車道汽車，切勿有逼車、迫近等危險行為。

台南交通瓶頸路段四叉路平交道狹窄道路彎曲事故頻傳今晚封閉，新建康橋大道平交道明晨啟用。記者周宗禎／攝影
台南交通瓶頸路段四叉路平交道狹窄道路彎曲事故頻傳今晚封閉，新建康橋大道平交道明晨啟用。記者周宗禎／攝影
明天零時起永康區大灣路、富強路一段，試辦取消強制兩段式左轉，民眾仍可繼續兩段式左轉。記者周宗禎／翻攝
明天零時起永康區大灣路、富強路一段，試辦取消強制兩段式左轉，民眾仍可繼續兩段式左轉。記者周宗禎／翻攝
台南交通瓶頸路段四叉路平交道狹窄道路彎曲事故頻傳今晚封閉，新建康橋大道平交道明晨啟用。記者周宗禎／攝影
台南交通瓶頸路段四叉路平交道狹窄道路彎曲事故頻傳今晚封閉，新建康橋大道平交道明晨啟用。記者周宗禎／攝影
明天零時起永康區大灣路、富強路一段，試辦取消強制兩段式左轉，民眾仍可繼續兩段式左轉。記者周宗禎／翻攝
明天零時起永康區大灣路、富強路一段，試辦取消強制兩段式左轉，民眾仍可繼續兩段式左轉。記者周宗禎／翻攝

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