影／陳建仁視察嘉市盧山橋 黃敏惠邀跳火肌舞一度遭架開
行政院長陳建仁上午視察嘉義市，連接縣市新建完工的盧山橋及東義路拓寬工程，市長黃敏惠準備多項計畫及簡報，請求中央兌現全額負擔鐵路高架工程配合款，建輕軌等，陳建仁只說要研議，答應學校人行步道及電箱下地補助，黃敏惠邀陳建仁跳「火肌舞」，遭隨行人員架開，讓黃敏惠不悅說，「院長難得來，找院長跳火肌舞參加金氏紀錄，遭隨行人員架開。」
陳建仁上午與蔡英文總統到嘉義縣，參加民雄鐵路高架工程動土，先到嘉義市視察完工通車的全國第二長鋼拱橋新建盧山橋及東義路拓寬工程，立委王美惠到場，黃敏惠率主管有備而來，準備多項計畫及簡報爭取補助，希望獲得中央關愛補助，包括鐵路高架配合款、輕軌及交通建設等逾百億補助計畫。
陳建仁只答應與交通安全人本交通有關的經費，未答覆鐵高配合款、輕軌等重大市政計畫，陳建仁表示，中央地方合作，會研議市府提交計畫；王美惠要求中央增加嘉義市補助建設，黃敏惠發言時，陳建仁隨行人員提醒時間，接著陳建仁視察盧山橋聽簡報，黃敏惠邀陳建仁跳樂齡勇壯城的「火肌舞」，說只要1分鐘，卻遭隨行人員架開，最後陳建仁仍看著教跳影片，與黃敏惠、王美惠一起跳。
陳建仁車隊離去，黃敏惠對內政部國土管理署長吳欣修抱怨，「我們準備很多計畫爭取中央補助，如果院長不到嘉縣，會來嘉市嗎？我請院長跳火肌舞被隨行人員架開」；議員陳家平也說，看到院長隨行人員架開市長，很不應該，他將市民連署爭取中央鐵高配合款補助、輕軌、總圖書館陳情書交給陳建仁。
連接嘉義縣市新建盧山橋及東義路拓寬完工 10月舉行通車典禮，雙拱肋鋼拱橋梁，採單跨不落墩設計工法，總長205公尺，是全國第二長鋼拱橋，路橋總經費高達10億餘萬元，嘉邑行善團捐7千萬元，建立公私合力典禮，不僅建構橋安、路安、人平安優質生活城市，還成為橋美、水美、風景美的嶄新地景區。
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