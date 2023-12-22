快訊

MLB／道奇傳簽下山本由伸 12年3.25億美元破紀錄巨約

今年資遣通報人數多2萬、半導體退保最多 裁員潮來了？

少子化學生招不滿 老牌私校「迷你班」撐不住併系求生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／陳建仁視察嘉市盧山橋 黃敏惠邀跳火肌舞一度遭架開

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市長黃敏惠(左三)邀陳建仁(左二)跳「火肌舞」，一度遭隨行人員架開。記者魯永明／攝影
嘉市長黃敏惠(左三)邀陳建仁(左二)跳「火肌舞」，一度遭隨行人員架開。記者魯永明／攝影

行政院長陳建仁上午視察嘉義市，連接縣市新建完工的盧山橋及東義路拓寬工程，市長黃敏惠準備多項計畫及簡報，請求中央兌現全額負擔鐵路高架工程配合款，建輕軌等，陳建仁只說要研議，答應學校人行步道及電箱下地補助，黃敏惠邀陳建仁跳「火肌舞」，遭隨行人員架開，讓黃敏惠不悅說，「院長難得來，找院長跳火肌舞參加金氏紀錄，遭隨行人員架開。」

陳建仁上午與蔡英文總統到嘉義縣，參加民雄鐵路高架工程動土，先到嘉義市視察完工通車的全國第二長鋼拱橋新建盧山橋及東義路拓寬工程，立委王美惠到場，黃敏惠率主管有備而來，準備多項計畫及簡報爭取補助，希望獲得中央關愛補助，包括鐵路高架配合款、輕軌及交通建設等逾百億補助計畫。

陳建仁只答應與交通安全人本交通有關的經費，未答覆鐵高配合款、輕軌等重大市政計畫，陳建仁表示，中央地方合作，會研議市府提交計畫；王美惠要求中央增加嘉義市補助建設，黃敏惠發言時，陳建仁隨行人員提醒時間，接著陳建仁視察盧山橋聽簡報，黃敏惠邀陳建仁跳樂齡勇壯城的「火肌舞」，說只要1分鐘，卻遭隨行人員架開，最後陳建仁仍看著教跳影片，與黃敏惠、王美惠一起跳。

陳建仁車隊離去，黃敏惠對內政部國土管理署長吳欣修抱怨，「我們準備很多計畫爭取中央補助，如果院長不到嘉縣，會來嘉市嗎？我請院長跳火肌舞被隨行人員架開」；議員陳家平也說，看到院長隨行人員架開市長，很不應該，他將市民連署爭取中央鐵高配合款補助、輕軌、總圖書館陳情書交給陳建仁。

連接嘉義縣市新建盧山橋及東義路拓寬完工　10月舉行通車典禮，雙拱肋鋼拱橋梁，採單跨不落墩設計工法，總長205公尺，是全國第二長鋼拱橋，路橋總經費高達10億餘萬元，嘉邑行善團捐7千萬元，建立公私合力典禮，不僅建構橋安、路安、人平安優質生活城市，還成為橋美、水美、風景美的嶄新地景區。

嘉市長黃敏惠(左三)邀陳建仁(左二)跳「火肌舞」，一度遭隨行人員架開。記者魯永明／攝影
嘉市長黃敏惠(左三)邀陳建仁(左二)跳「火肌舞」，一度遭隨行人員架開。記者魯永明／攝影
嘉市長黃敏惠準備多項計畫及簡報交給行政院長陳建仁，請求中央兌現全額負擔鐵路高架工程配合款，建輕軌等。記者魯永明／攝影
嘉市長黃敏惠準備多項計畫及簡報交給行政院長陳建仁，請求中央兌現全額負擔鐵路高架工程配合款，建輕軌等。記者魯永明／攝影
嘉市長黃敏惠準備多項計畫及簡報交給行政院長陳建仁，請求中央兌現全額負擔鐵路高架工程配合款，建輕軌等。記者魯永明／攝影
嘉市長黃敏惠準備多項計畫及簡報交給行政院長陳建仁，請求中央兌現全額負擔鐵路高架工程配合款，建輕軌等。記者魯永明／攝影

陳建仁 黃敏惠 蔡英文

延伸閱讀

較勁？侯友宜回故鄉嘉義造勢 陳建仁也在這：行程早安排好的

海虎潛艦落海事件仍有3官兵行蹤不明 陳建仁：大家集氣趕快找到人！

行政院核定國3增設八德交流道 陳建仁預計25日會勘宣布

防堵非洲豬瘟…疫情擴及17國 陳建仁：春節期間嚴查肉製品入境

相關新聞

南市博館今揭牌 典藏牌匾「民膏民脂」藏警惕

終於擁有自己的博物館！台南市立博物館今順利開館啟用，以「自造臺南：我們的歷史」為常設展主題，呈現百年來民間收藏的成果，其...

卡司超強！台南耶誕跨年明晚登場 市府周邊交通管制

台南市政府舉辦的「搖滾耶誕演唱會」明晚開唱，交通局表示，明天下午1點起至凌晨零時安平區市府周邊建平路、南島路及東西南榕大...

影／陳建仁視察嘉市盧山橋 黃敏惠邀跳火肌舞一度遭架開

行政院長陳建仁上午視察嘉義市，連接縣市新建完工的盧山橋及東義路拓寬工程，市長黃敏惠準備多項計畫及簡報，請求中央兌現全額負...

阿里山「姊妹潭」全線開放通行 改善石板步道行走環境

阿里山國家森林遊樂區「姊妹潭」石板步道全線通行啦！農業部林業及自然保育署嘉義分署為提升山友行走安全與舒適，今年年4月19...

自家沙鍋魚頭成了行賄禮盒 林聰明：史上頭一遭

嘉義市知名排隊名店林聰明沙鍋魚頭，每逢寒流來襲，生意特別好，且愈到春節愈難買；新北市議員黃俊哲父親黃忠信去年9月間使用家...

台南原魚市場BOT蓋旅館 盼新舊融合

近90年歷史建築台南市原魚市場，蘊藏台南的文化歷史記憶，目前僅存4面牆，市府招商引進興建地上7層樓旅館，市長黃偉哲昨天見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。