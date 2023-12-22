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卡司超強！台南耶誕跨年明晚登場 市府周邊交通管制

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市耶誕跨年演唱會周邊交通管制及接駁。圖／交通局提供
台南市耶誕跨年演唱會周邊交通管制及接駁。圖／交通局提供

台南市政府舉辦的「搖滾耶誕演唱會」明晚開唱，交通局表示，明天下午1點起至凌晨零時安平區市府周邊建平路、南島路及東西南榕大道將配合活動交通管制，預計車潮將湧入永華路、府前路及中華西路周邊，請參加民眾將車輛停放於建平三街的活動臨時停車場，步行至市府西側廣場的會場，以減少尋找停車位的不便，建議來往台南府城東西地區的民眾請提前改道，多利用健康路、民權路及和緯路；南北往來民眾建議改行金華路及公園路。

交通局表示，22日起至24日，市區海安路一、二段有海安商圈主辦的2023海安繽紛音樂耶誕節，將管制海安路（府前路—中正路、中正路—民生路）雙向道路；觀光旅遊局辦理「2023台南耶誕燈節系列活動」，管制河樂廣場周邊環河街（民生路二段—金華新路）、中正路南北側路段（環河街至金華路三段）、河中街路段。預期康樂街、民生路、民族路及府前路將容易出現交通壅塞情形，請民眾出遊前多加注意路況，預先改道。

為減少活動周邊地區交通壅塞情形，交通局呼籲參加活動的市民朋友多利用大眾運輸工具（公車路線：0路、6路、10路、14路、19路、70路、77路及H31(高鐵台南站)等8線公車，可於會場鄰近的「生活美學館」、「家樂福」、「市政中心(永華路) 」、「南台別院」站位下車；詳細公車資訊請洽「大台南公車：網站查詢；因應活動人潮及車潮湧入，交通局規畫活動接駁車，民眾可搭乘火車或公路客運至火車站及台南轉運站搭乘活動接駁專車，以減少使用私人運具造成交通壅塞及停車不便的情形。

交通局長王銘德表示，交通局持續於大台南智慧交通中心全程監看本市重要路段交通狀況，即時因應車流狀況啟動區域協控、市區往返交流道導引與舊城區路網動態號誌，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，視各道路車流狀況調整號誌控制策略，以即時疏解車流。

王銘德呼籲，台南地區於假日期間有大量觀光旅遊人潮湧入，請民眾出遊前可先查詢活動相關交通資訊或詳查各活動主辦單位交通規劃措施；另通過性車流的民眾請預先規劃行駛路線避開可能壅塞路段，並配合現場警方引導行駛，並請事先查詢活動停車資訊及多利用周邊停車場，並依規定停放，以免違規停放遭取締。

台南市耶誕跨年演唱會周邊交通管制及接駁。圖／交通局提供
台南市耶誕跨年演唱會周邊交通管制及接駁。圖／交通局提供
台南市耶誕跨年演唱會周邊交通管制及接駁。圖／交通局提供
台南市耶誕跨年演唱會周邊交通管制及接駁。圖／交通局提供

台南 公車 火車站 耶誕節 演唱會 大眾運輸 交通管制

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