快訊

MLB／道奇傳簽下山本由伸 12年3.25億美元破紀錄巨約

今年資遣通報人數多2萬、半導體退保最多 裁員潮來了？

少子化學生招不滿 老牌私校「迷你班」撐不住併系求生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市博館今揭牌 典藏牌匾「民膏民脂」藏警惕

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市立博物館館藏的藏品是百年來民間在地台南人的收藏，見證人們如何在這塊土地自造歷史、積累文化。記者萬于甄／攝影
台南市立博物館館藏的藏品是百年來民間在地台南人的收藏，見證人們如何在這塊土地自造歷史、積累文化。記者萬于甄／攝影

終於擁有自己的博物館台南市立博物館今順利開館啟用，以「自造臺南：我們的歷史」為常設展主題，呈現百年來民間收藏的成果，其中，展品清代吏治箴言匾大大的「爾俸爾祿，民膏民脂；下民易虐，上天難欺。」16字，在大選倒數時刻重新亮相，也格外受到關注。

台南市立博物館為鄭成功文物館轉型規劃，歷經2年多時間修繕，今在市長黃偉哲見證下，順利開館啟用。黃偉哲表示，台南作為博物館之都，公私博物館眾多，更有許多宮廟典藏祭祀類文物，都是極為珍貴的文化資產，市博館未來也將是統籌協調各公私博物館合作的要角。

南市博指出，館藏的藏品是百年來民間在地台南人的收藏品，更是見證人們如何在這塊土地自造歷史、積累文化，因此常設展「自造臺南：我們的歷史」，以自造為重點概念，希望民眾也能一同共創台南下一個百年。

其中，館藏西元1869年台灣縣知縣白鸞卿敬錄聖訓的清代吏治箴言匾，是官員懸掛在縣署中的「戒石銘」，因當年許多公共建設都由地方士紳捐獻下完成，特將「爾俸爾祿，民膏民脂；下民易虐，上天難欺。」刻成匾額警惕自我。

文化局提到，市博館未來將整合大台南公私立博物館及地方文化館，並以「南博ONE」為品牌共同行銷，即日起至明年6月30日開放免票入館，也期望民眾能透過回顧台南重要歷史脈絡和文化價值，進一步思考如何開創當代、展望未來。

展品《清代吏治箴言匾》大大的16字「爾俸爾祿，民膏民脂；下民易虐，上天難欺。」警惕，在大選倒數時刻重新亮相，也格外受到關注討論。記者萬于甄／攝影
展品《清代吏治箴言匾》大大的16字「爾俸爾祿，民膏民脂；下民易虐，上天難欺。」警惕，在大選倒數時刻重新亮相，也格外受到關注討論。記者萬于甄／攝影
台南市立博物館歷經2年多時間修繕，今在市長黃偉哲見證下，順利開館啟用。記者萬于甄／攝影
台南市立博物館歷經2年多時間修繕，今在市長黃偉哲見證下，順利開館啟用。記者萬于甄／攝影
台南市立博物館今舉辦開館啟用儀式，由文化部貴賓及地方多位民代共同剪綵。記者萬于甄／攝影
台南市立博物館今舉辦開館啟用儀式，由文化部貴賓及地方多位民代共同剪綵。記者萬于甄／攝影

博物館 台南 文物 文化資產 黃偉哲 鄭成功

延伸閱讀

日本延岡市副市長拜會黃偉哲 盼促進兩市交流

南原魚市場旅館BOT簽約 荷蘭設計團隊合作2026年營運

影／南市明年度千億總預算過關 黃偉哲： 感謝議員用洪荒之力審查

民間響應成果豐 台南400產業跨界文創能量大爆發

相關新聞

南市博館今揭牌 典藏牌匾「民膏民脂」藏警惕

終於擁有自己的博物館！台南市立博物館今順利開館啟用，以「自造臺南：我們的歷史」為常設展主題，呈現百年來民間收藏的成果，其...

卡司超強！台南耶誕跨年明晚登場 市府周邊交通管制

台南市政府舉辦的「搖滾耶誕演唱會」明晚開唱，交通局表示，明天下午1點起至凌晨零時安平區市府周邊建平路、南島路及東西南榕大...

影／陳建仁視察嘉市盧山橋 黃敏惠邀跳火肌舞一度遭架開

行政院長陳建仁上午視察嘉義市，連接縣市新建完工的盧山橋及東義路拓寬工程，市長黃敏惠準備多項計畫及簡報，請求中央兌現全額負...

阿里山「姊妹潭」全線開放通行 改善石板步道行走環境

阿里山國家森林遊樂區「姊妹潭」石板步道全線通行啦！農業部林業及自然保育署嘉義分署為提升山友行走安全與舒適，今年年4月19...

自家沙鍋魚頭成了行賄禮盒 林聰明：史上頭一遭

嘉義市知名排隊名店林聰明沙鍋魚頭，每逢寒流來襲，生意特別好，且愈到春節愈難買；新北市議員黃俊哲父親黃忠信去年9月間使用家...

台南原魚市場BOT蓋旅館 盼新舊融合

近90年歷史建築台南市原魚市場，蘊藏台南的文化歷史記憶，目前僅存4面牆，市府招商引進興建地上7層樓旅館，市長黃偉哲昨天見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。