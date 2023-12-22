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南市博館今揭牌 典藏牌匾「民膏民脂」藏警惕
終於擁有自己的博物館！台南市立博物館今順利開館啟用，以「自造臺南：我們的歷史」為常設展主題，呈現百年來民間收藏的成果，其中，展品清代吏治箴言匾大大的「爾俸爾祿，民膏民脂；下民易虐，上天難欺。」16字，在大選倒數時刻重新亮相，也格外受到關注。
台南市立博物館為鄭成功文物館轉型規劃，歷經2年多時間修繕，今在市長黃偉哲見證下，順利開館啟用。黃偉哲表示，台南作為博物館之都，公私博物館眾多，更有許多宮廟典藏祭祀類文物，都是極為珍貴的文化資產，市博館未來也將是統籌協調各公私博物館合作的要角。
南市博指出，館藏的藏品是百年來民間在地台南人的收藏品，更是見證人們如何在這塊土地自造歷史、積累文化，因此常設展「自造臺南：我們的歷史」，以自造為重點概念，希望民眾也能一同共創台南下一個百年。
其中，館藏西元1869年台灣縣知縣白鸞卿敬錄聖訓的清代吏治箴言匾，是官員懸掛在縣署中的「戒石銘」，因當年許多公共建設都由地方士紳捐獻下完成，特將「爾俸爾祿，民膏民脂；下民易虐，上天難欺。」刻成匾額警惕自我。
文化局提到，市博館未來將整合大台南公私立博物館及地方文化館，並以「南博ONE」為品牌共同行銷，即日起至明年6月30日開放免票入館，也期望民眾能透過回顧台南重要歷史脈絡和文化價值，進一步思考如何開創當代、展望未來。
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