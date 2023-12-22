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自家沙鍋魚頭成了行賄禮盒 林聰明：史上頭一遭

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市知名排隊名店林聰明沙鍋魚頭，每逢寒流來襲，生意特別好，且愈到春節愈難買。圖／林聰明提供
嘉義市知名排隊名店林聰明沙鍋魚頭，每逢寒流來襲，生意特別好，且愈到春節愈難買。圖／林聰明提供

嘉義市知名排隊名店林聰明沙鍋魚頭，每逢寒流來襲，生意特別好，且愈到春節愈難買；新北市議員黃俊哲父親黃忠信去年9月間使用家族公司欣湛然資金購買林聰明沙鍋魚頭禮盒，再由服務處主任唐龍輝等人分送給選民替黃俊哲行賄遭新北檢起訴。昨天黃忠信及唐龍輝遭新北地院判刑，林聰明說，沙鍋魚頭被當行賄禮盒，還是史上頭一遭。

檢警調查，黃忠信是欣湛然建設公司實際負責人，明知其子黃俊哲已登記參選新北市議員，為求黃俊哲能順利當選，黃忠信去年9月間指示欣湛然指示公司嘉義太保辦公室副理，訂購價值550元的林聰明沙鍋魚頭禮盒共500盒，共計花費29萬多元。

林聰明說，他不記得這起買賣，但當時檢方偵辦還找他問過說，「你家的沙鍋魚頭不好買」。沙鍋魚頭行銷由林聰明大女兒林佳慧負責，林佳慧說，消費者可透過官網、親自到店買，春節訂單早就在製作，訂單量大，愈到春節愈難買。

傳承三代的林聰明沙鍋魚頭，不開放加盟，目前除嘉市總店分店，去年首度進駐台南三井outlet美食區，疫情解封，出國旅客大增，林聰明接受嘉義鄉親經營的昇恆昌公司邀請，8月底進駐桃園機場第二航廈美食區；今年第60屆金馬獎，集結台灣本土品牌打造聯名禮箱，其中林聰明沙鍋魚頭，以及開發的獨家沙茶醬「聰明醬」入選。

嘉義市知名排隊名店林聰明沙鍋魚頭，每逢寒流來襲，生意特別好，且愈到春節愈難買。圖／林聰明提供
嘉義市知名排隊名店林聰明沙鍋魚頭，每逢寒流來襲，生意特別好，且愈到春節愈難買。圖／林聰明提供

嘉義 春節

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