「全嘉藝起來」 21組藝人陪你跨年

嘉義市今年跨年晚會「2024全嘉藝起來」將在市立體育場登場，31日下午3點起連續演出9.5小時，市長黃敏惠昨天與八點檔藝人王燦、台語女歌手郭婷筠宣傳，共邀21組跨年齡藝人表演，丁噹與民眾一起倒數跨年。

市府表示，此次跨年活動有最夯藝人歌手及優質在地表演團隊，下午起嘉市客家文化協會開場、超級星光大道好歌喉曾梓淞、超級紅人榜「后里小鄧麗君」翁鈺鈞、亞洲百大DJ妖嬌、金曲獎最佳新人獎入圍嘉義女兒王彙筑、在地街舞團體Revery Crew等。

市府指出，當晚9點起則由巴鈺搭檔夏和熙主持，icyball冰球樂團擔任開場、歌手陳華、呂植宇、郭婷筠、黃奕儒、王燦等人輪流登場，丁噹與民眾倒數跨年迎接2024新年，壓軸演出安排原子少年VERA，共21組精彩藝人表演。

昨天宣傳活動，王燦、郭婷筠都分別演唱，黃敏惠說，到嘉市跨年的藝人歌星都會很紅，邀請藝人適合跨年齡族群共同觀賞，體育場周邊安排超人氣特色胖卡。市府表示，31日當天在體育場周邊道路管制，有安排接駁車服務，當晚7點起在市長黃敏惠臉書粉專、「嘉義+1 We Chiayi」粉專及Youtube播出，9點起在民視台灣台轉播，詳情可洽嘉義+1 We Chiayi粉專。