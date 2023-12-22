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台南原魚市場BOT蓋旅館 盼新舊融合

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台南原魚市場擁有近90年歷史，更是老台南人的記憶，目前僅存4面牆，市府為活化地方，招商引進大型旅館營運，昨也舉辦BOT案簽約儀式。記者萬于甄／攝影
台南原魚市場擁有近90年歷史，更是老台南人的記憶，目前僅存4面牆，市府為活化地方，招商引進大型旅館營運，昨也舉辦BOT案簽約儀式。記者萬于甄／攝影

近90年歷史建築台南市原魚市場，蘊藏台南的文化歷史記憶，目前僅存4面牆，市府招商引進興建地上7層樓旅館，市長黃偉哲昨天見證市府與業者簽約，黃偉哲說，期望新舊融合，成為台南運河周邊景觀的一顆明珠。有民代希望保留文化資產與整體意象；業者表示，盡量達成地方的期望。

南市觀旅局指出，引進民間資源辦理原魚市場旅館BOT案，由慶峯投資公司投資5.6億元，與荷蘭MVRDV建築事務所、也是河樂廣場的設計團隊合作，預計興建1棟地上7層，地下2層旅館，房間數約54間，2026年底前完工營運。

黃偉哲見證觀旅局長林國華與業者簽約，黃偉哲說，要與歷史建築並存、且和河樂廣場地景地貌相容，非常需要設計功力，相信可利用特殊建築工法帶給市民新的驚喜。

市議員沈震東說，魚市場有新的發展進度，地方樂觀其成，不過，大家仍最在意文化建築資產與整體意象的保留，據悉目前朝向牆面新舊融合、建築物退縮兩種方案，相信設計團隊未來會提出最好的創意。

業者提到，原魚市場為1936年興建的日式漁會倉庫，已收集許多地方的意見，初步規畫保留漁業重要元素，利用現有保留下來的結構物件與意境，並與設計團隊進一步討論。

歷史建築 黃偉哲 文化資產 BOT

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