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斗南重光國小校友創愛心專戶助學 三兄姊弟行善動機曝光
雲林縣斗南鎮民葉蘭妹30年前過世，子女劉聰志、劉燕惠及劉鴻安將省下來的喪葬費，以母之名創立獎助學金專戶，連年幫助母校重光國小急難困苦的學弟妹，逾近百人受惠，10年前劉父過世，3人再捐款並併創劉坤唐夫婦獎助學金專戶繼續助人，校方最近因有更新教室的需求，劉家人獲知第一時間表達支持，同意撥用15萬元升級為全新的樂音館，今天在師生與會下揭牌啟用。
重光國小校友劉聰志、劉燕惠及劉鴻安兄姊弟3人，成長時期經常見到父母親劉坤唐、葉蘭妹熱心助人，其母早先於30年前過世，他們將剩餘的喪葬費20萬元存起來，為延續母親在世時的大愛，於是創立獎助學金專戶助人；10多年前劉父過世，3人決定再捐助30萬元至專戶中，並將父母親名字合併成立「劉坤唐、葉蘭妹夫婦獎助學金」。
校長楊松田說，學校本學期轉型成為國內第一所童軍教育實驗學校，然而部分教室的軟硬體設備較傳統、老舊亟待更新，他很感謝校友第一時間就決定讓校方運用專款15萬元作為整修音樂教室經費。
樂音館內有全新桌椅、大型互動螢幕，及沉浸式音樂歷史、童軍歌謠、森林歌謠等布景，提供偏鄉小校學子最新穎的教學環境，且充滿著溫度。楊松田說，傳統音樂教室變成一處溫馨的地方，因為學童在上課之餘，還能感受到劉家人「把愛極大化」的心意。
校方今天舉辦「童在一起十分精彩」童軍嘉年華會及幼童軍露營活動開幕式，本地加上來自台南東原國小、彰化王功國小共60名學童一起在校園內紮營，實踐野外求生、相互學習觀摩，分享童軍的美好。
楊松田說，此次活動中並安排學校納入童軍實驗課程中的傳統技藝皮影戲展演，往例會邀布袋戲學校參與，今年有虎尾平和國小，還有以直笛隊獲獎無數的古坑桂林國小共襄盛舉，斗南文安國小則帶來童軍舞蹈演出，各自呈現將學習成果融入童軍生活的智慧。
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