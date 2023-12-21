日本延岡市副市長拜會黃偉哲 盼促進兩市交流
日本宮崎縣延岡市副市長小泉智明今天拜會台南市長黃偉哲，雙方討論兩市間產業、教育、體育等方面，也期盼促進學生及年輕人的交流。
台南市政府發布新聞稿指出，小泉智明今天拜會黃偉哲，也將參觀工廠，並與成大附工交流；黃偉哲則提及延岡市企業「旭化成株式會社」在台南市官田區設廠，透過企業投資讓兩市開始交流，如同台積電在熊本，拉近台南和日本的距離。
小泉智明表示，台積電在熊本投資受到九州非常大注目，日台人文素養、文化禮儀很相像，延岡市也致力於工業教育，希望促進延岡市和台南市學生、年輕人的交流。
延岡市位於日本九州宮崎縣北部，人口約11萬4000人，坐擁日豐海岸國家公園及祖母傾國家公園，主要產業是工業，「旭化成株式會社」是延岡市重要企業。
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